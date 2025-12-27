Две от децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд“

Две от децата на Диого Жота – Диниш и Дуарте, както и други членове на семейството на португалеца, бяха част от талисманите, които изведоха футболистите на Ливърпул и Уулвърхемптън за двубоя между двата тима от Висшата лига на „Анфийлд“.

Съпругата на Жота – Руте Кардосо, също е на стадиона в Ливърпул.

Това е първи мач между Ливърпул и Уулвс на „Анфийлд“ откакто бившият играч на двата тима Диого Жота почина трагично през лятото.