Две от децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд"

Две от децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд“

27 Декември, 2025 17:59

Съпругата на Жота – Руте Кардосо, също е на стадиона в Ливърпул

Две от децата на Диого Жота – Диниш и Дуарте, както и други членове на семейството на португалеца, бяха част от талисманите, които изведоха футболистите на Ливърпул и Уулвърхемптън за двубоя между двата тима от Висшата лига на „Анфийлд“.

Две от децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд“

Съпругата на Жота – Руте Кардосо, също е на стадиона в Ливърпул.

Това е първи мач между Ливърпул и Уулвс на „Анфийлд“ откакто бившият играч на двата тима Диого Жота почина трагично през лятото.

Две от децата на Диого Жота развълнуваха „Анфийлд“


