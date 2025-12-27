Капитанът на Рома ще е извън терените за около месец

Капитанът на Рома - Лоренцо Пелегрини, ще бъде извън терените за близо месец. Полузащитникът е получил разкъсване на лявото подколенно сухожилие от втора степен, което ще го извади от игра за период между 25 и 30 дни.

Новината бе разпространена от журналиста Николо Шира, който се позовава на информация от ръководството на клуба. Травмата е настъпила по време на двубоя от 16-ия кръг на Серия А срещу Ювентус, загубен от „вълците“ с 1:2, като Пелегрини бе принудително заменен в 53-ата минута.

През настоящата кампания италианският национал има 17 участия за Рома във всички турнири, в които е реализирал три попадения и е записал една асистенция. Контрактът му с клуба от „Олимпико“ е валиден до лятото на 2026-а година, а според оценката на Transfermarkt пазарната му стойност възлиза на около девет милиона евро.

