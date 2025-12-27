Арсенал бързо се върна отново на върха

Арсенал отново си върна първата позиция в Премиър лийг, след като победи с 2:1 на Брайтън в мач от 18-тия кръг на английския елит. Мартин Йодегор се разписа в 14-ата минута за домакините с хубав удар от дистанция, а в 52-рата минута Жоржиньо Рютер от "чайките" стана поредният футболист напоследък, който си вкарва автогол срещу "топчиите", като това стана след изпълнение на корнер. Диего Гомес обаче върна едно попадение за Брайтън в 64-ата минута, но силите на гостите стигнаха само за това. Арсенал иначе изигра много силно и доминиращо първо полувреме, но през втората част гостите сериозно затрудниха съперника си и можеха и да изравнят, но Давид Рая се отличи с ключово спасяване.

Така тимът на Микел Артета пак е лидер с четири победи в последните си пет мача в шампионата и изпревари с 2 точки Манчестър Сити, който по-рано през деня спечели като гост на Нотингам Форест. Успехът е още по-ценен за испанския мениджър на "артилеристите", тъй като в навечерието на срещата контузии получиха важните защитници Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори. Заради проблемите в отбрана Деклан Райс в този мач игра на нетипична позиция - като десен бек. Все пак добрата новина за „топчиите“ бе, че след контузията си се завърна ключовият бранител Габриел Магаляеш, който се появи в игра след почивката. Брайтън пък се срина до 12-о място в класирането, като няма успех в последните си 5 двубоя в първенството.

Още от самото начало Арсенал натисна, като във 2-рата минута Виктор Гьокереш се озова очи в очи със стража на гостите Барт Фербрюген, но стреля право в ръцете му. Малко след това пък Букайо Сака направи характерния си пробив отдясно, но също стреля в тялото на нидерландския вратар на Брайтън. Ранният натиск на "артилеристите" даде резултат в 14-ата минута. Брайтън загуби топката при изпълнение на аут, което позволи на Арсенал да организира бърза атака. При нея Сака намери Мартин Йодегор, който с красив удар от дистанция откри резултата - 1:0 за "топчиите".

И след вкараното попадение Арсенал продължи да играе по-добре. Последователно неточни удари отправиха Деклан Райс, който засече от воле центриране, както и Виктор Гьокереш, който пък не успя да овладее добре топката в наказателното поле. Последва още една добра ситуация за домакините, когато при разбъркване Субименди технично стреля с пета от малкото наказателно поле, но Фербрюген спаси сигурния гол, а при добавката Леандро Тросар стреля над вратата. В последните секунди на първата част стражът на гостите пресрещна и препъна Гьокереш извън наказателното си поле, но реферът Джон Бруукс прецени да му покаже само жълт картон.

В самото начало на втората част интригата в двубоя сякаш поприключи. Второто попадение на Арсенал дойде след обичайното оръжие на отбора - корнер. При центрирането на Деклан Райс от ъгловия удар Жоржиньо Рютер от гостите в опита си да изчисти забоде топката неспасяемо в собствената си врата - 2:0 за "топчиите". Последва и силен изстрел на Гьокереш, отразен от Фербрюген. И точно тогава Брайтън се върна в мача. В 64-ата минута Ясин Аяри се озова в добра позиция и веднага стреля, но нацели страничния стълб на скучаещия дотук Давид Рая. При добавката най-съобразителен бе Диего Гомес, който успя да намали резултата на 2:1.

Артета реагира веднага и пусна в игра бразилците Габриел Жезус и Габриел Магаляеш, който също се завърна на терена след контузията си. Брайтън пък заигра все по-добре и бе много близо до изравняването в 76-ата минута, но Давид Рая направи феноменално спасяване и успя да избие опасен изстрел на появилия се на почивката Янкуба Минте. Десетина минути по-късно влезлият от пейката Габриел Мартинели пропусна да подпечата победата за отбора си, след като не се възползва от доброто подаване на Сака и стреля над вратата. В последните секунди на срещата английският национал също можеше да се разпише, но ударът му бе блокиран от Люис Дънк.