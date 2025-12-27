Ливърпул повали последния и влезе в топ 4

Ливърпул постигна четвърта поредна победа във всички турнири, след като надигра с 2:1 на "Анфийлд" отбора на Уулвърхамптън, който е на последно място в класирането на Премиър лийг. С този успех мърсисайдци поне временно се изкачиха на четвъртата позиция, измествайки Челси. По-късно тази вечер лондончани приемат Астън Вила.

Тимът на Арне Слот изигра силно първо полувреме и след две греди на Екитике и Мак Алистър взе удобен аванс от два гола. Реализираха ги Райън Гравенберх (41') и Флориан Виртц (42') в рамките на 90 секунди. В началото на втората част обаче шампионите допуснаха пореден гол след статично положение. Реализира го Сантиаго Буено (51'). Това разколеба увереността на мърсисайдци, които продължиха до доминират позиционно, но не стигнаха до нов гол, а допуснаха още опасни ситуации пред вратата си. Нещо подобно се случи и в мача с Тотнъм. Въпреки колебанията Ливърпул запази преднината си и записа трета поредна победа в Премиър лийг.

Ливърпул очаквано пое инициативата от самото начало. В 11-ата минута дойде и първата реална голова възможност. Виртц с брилянтно подаване изведе Екитике отляво. Французинът стреля добре между двама бранители, но топката срещна далечната греда.

В 20-ата минута Фримпонг проби отдясно и центрира. Екитике опита да засече с пета, но не се получи удар.

В 28-ата минута Мак Алистър нанесе плътен удар, но Са успя да избие, след което топката за втори път срещна гредата. Дори да имаше гол обаче, той нямаше да се брои, защото страничният рефер маркира засада на Киеза, който бе зад отбраната и пречеше на видимостта на стража.

В 37-ата минута Виртц изведе добре Киеза, който центрира по земя от малък ъгъл, но Са изби с крак. След това Керкез нанесе много неточен изстрел.

Логичното се случи в 41-вата минута, когато Фримпонг получи от Киеза и добре нахлу в наказателното поле, след което върна по земя към Гравенберх, който стреля до близката греда за 1:0.

90 секунди по-късно преднината на Ливърпул бе удвоена. Екитике получи топката малко след централна зона, напредна и изведе перфектно Виртц, който стреля под плонжа на Са, отбелязвайки първия си гол за мърсисайдци.

Уулвърханмптън върна един гол от нищото в началото на второто полувреме. В 51-вата минута Арокодаре надскочи Конате и засече с глава след центриране от корнер. Алисон реагира и изби, но Буено направи добавка отблизо. Конате остана да лежи, като се държеше за главата, а домакините претендираха, че срещу него е направено нарушение. ВАР обаче не видя нищо нередно и голът бе зачетен.

Този гол направи домакините нервни. В 61-вата минута Виртц получи след късо изпълнен корнер, но не успя да намери добре топката и ударът му премина покрай вратата. Веднага след това Конър Брадли замени Киеза, а Фримпонг заигра като дясно крило. Гостите направиха три смени едновременно.

В 65-ата минута Къртис Джоунс стреля по земя, но Са изби. Две минути след това Виртц много добре се освободи в наказателното поле и между четирима успя да върне към Гравенберх, който бе подръпнат, загуби равновесие и не успя да нанесе точен удар. Нидерландецът имаше претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена.

В 77-ата минута "вълците" имаха добра възможност. Арокодаре засече с глава центриране на Чачуа отдясно, но топката премина над вратата.

В 85-ата минута Гакпо влезе на мястото на Екитике. Минута след това имаше много опасна ситуация пред вратата на Алисон, след като Станд Лрсен потърси на близката греда Ариас. Конър Брадли обаче игра прекрасно в защита и предотврати опасността.

В добавеното време Гакпо нанесе силен удар, но топката профуча встрани.

Резултатът се запази до края и Ливърпул завърши годината с победа.