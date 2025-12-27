Новини
Нахлува студен въздух, жълт и оранжев код за вятър в цяла България

Нахлува студен въздух, жълт и оранжев код за вятър в цяла България

27 Декември, 2025

През нощта срещу 28 декември ще бъде предимно ясно. През деня ще духа силен и бурен вятър, с който ще нахлува студен въздух.

Нахлува студен въздух, жълт и оранжев код за вятър в цяла България - 1
Снимка: БГНЕС
Оранжев и жълт код за силен вятър е издаден от НИМХ за почти цяла България. Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София - област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен. Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение, предаде БНР.

Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

През нощта срещу 28 декември ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°.

През деня ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°.

Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще са предимно между 5° и 10°.

По-късно през деня вятърът отново ще стане северозападен, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. В сряда и четвъртък ще е доста студено и ветровито. Облачността ще е променлива, в новогодишната нощ и през първия ден от новата година по-често значителна. На отделни места, главно в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг. Минималните температури ще са между минус 8° и минус 3°, а максималните - между минус 3° и 2°.

В петък и събота вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югозапад, в много райони временно ще стихва. След временно намаление на облачността до предимно слъчево време, през нощта срещу събота и в събота отново ще се заоблачи и на отделни места ще превали слаб сняг.

Много студено ще е в петък сутринта, на места в котловините минималните температури ще са около и под минус 10°, през деня ще започне затопляне, което ще продължи и в събота.


  • 1 Факт

    7 0 Отговор
    Северо-Западен, силен в подбалканските полета.

    20:53 27.12.2025

  • 2 БеГемот

    8 0 Отговор
    Не ме бърка ...мене ме сгрява мисълта за еврото и за изгорените левове....

    Коментиран от #3

    21:10 27.12.2025

  • 3 Жълтопаветен селянин

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "БеГемот":

    Така е. Не се живее без кауза като си по едни скъсани гащи и цяла европа ти се смее. Преди бяха ковид ваксините, после русофобията, сега еврото.

    21:14 27.12.2025

  • 4 Механик

    9 0 Отговор
    УжасТен ужасТ!! Нещо невиждано до сега! За първи път в историята на света в България зимата навлиза студен фронт. До сега всяка зима ходехме на море, за да се спасим от горещините...
    Чак се чудя как бабите ни живяха до 90 години без да знаят за "код жълто, код зелено".

    21:23 27.12.2025

  • 5 чичо Тикольо

    6 0 Отговор
    Откак феодалните старчета от БАН научиха кодове ,вместо истинска прогноза , нямат спиране ! Те друго и не помнят , де освен кодове ! А-а-а , помнят и датата на зареждане на банкоматите !

    21:33 27.12.2025

  • 6 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    Студеният въздух не е важното.
    ВАЖНОТО Е, ЧЕ ИДВА ЕВРОТО, за УЖАС на КОПЕЙКИТЕ !!!

    21:40 27.12.2025

