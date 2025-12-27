Бивша сърфистка остана вярна на провокациите

Когато става въпрос за провокации, определено Емили Ратайковски се чувства в свои води.
Бившата сърфистка отново демонстрира сексапила си с предизвикателна снимка пред елхата. Тя позира с рокля с голямо деколте, която вади на показ прелестите ѝ, а нейните 28.8 млн. последователи в Инстаграм поставиха доста лайкове под поста ѝ в социалната мрежа.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анубис
21:33 27.12.2025
2 ООрана държава
21:36 27.12.2025
3 Дупничанин
Тия "ножки" ти изпиха мозъка, бе!🤣🤣🤣
22:04 27.12.2025
4 Димитър Иванков - Митко Талисмана
22:06 27.12.2025