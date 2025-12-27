Новини
Бивша сърфистка остана вярна на провокациите

27 Декември, 2025 21:29 947 4

Тя позира с рокля с голямо деколте

Бивша сърфистка остана вярна на провокациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Когато става въпрос за провокации, определено Емили Ратайковски се чувства в свои води.

Бившата сърфистка отново демонстрира сексапила си с предизвикателна снимка пред елхата. Тя позира с рокля с голямо деколте, която вади на показ прелестите ѝ, а нейните 28.8 млн. последователи в Инстаграм поставиха доста лайкове под поста ѝ в социалната мрежа.


  • 1 Анубис

    8 0 Отговор
    Сексапил???? Повече ми прилича на 🐎

    21:33 27.12.2025

  • 2 ООрана държава

    12 0 Отговор
    За втори път днес статия с едно и също чудовище! Не знам колко ви е IQ-то там в редакцията ама поне се стараите да не пишете едно и също

    21:36 27.12.2025

  • 3 Дупничанин

    5 0 Отговор
    А, бе, Павле, омешал си 2 статии, бе!🤣🤣🤣
    Тия "ножки" ти изпиха мозъка, бе!🤣🤣🤣

    22:04 27.12.2025

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    3 0 Отговор
    Авторът или е пиян, или е друсан. Тотална каша му е в главата. Друго обяснение няма.

    22:06 27.12.2025

