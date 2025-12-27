Новини
Фернандо Алонсо показа Mercedes за милиони в Монако

27 Декември, 2025 20:30 358 1

  • формула 1-
  • фернандо алонсо-
  • монте карло-
  • спорт

Става въпрос за Mercedes CLK GTR – хомологационния модел на прототипа, с който германците участваха в пистовата GT1 категория в края на 90-те години

Фернандо Алонсо показа Mercedes за милиони в Монако - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо се появи зад волана на изключително рядък и скъп автомобил в Монте Карло по време на коледните празници. Става въпрос за Mercedes CLK GTR – хомологационния модел на прототипа, с който германците участваха в пистовата GT1 категория в края на 90-те години.

Автомобилът се задвижва от 6,9-литров V12 атмосферен бензинов двигател с мощност над 600 конски сили, който работи с 6-степенна секвенциална предавателна кутия. Максималната му скорост е над 320 км/ч, а ускорението от 0 до 200 км/ч става за по-малко от 10 секунди.

Общо са произведени 28 такива коли: 20 купета, 6 кабриолета и два прототипа, а Mercedes участва с този модел в световния GT шампионат през 1997 и в първите два кръга на 1998 година.

Наследникът на този модел – CLK LM, пък участва в Льо Ман през 1998, но и двете коли отпаднаха, но пък Mercedes както и през 1997, отново спечели световната титла в GT1.

До 2015 година CLK GTR беше най-скъпият сериен автомобил с цена малко над 1,5 милиона долара през 1997 година. Днес цените на колите от тази скромна производствена серия са десетки пъти по-високи.

Колата на Алонсо е с регистрационен номер от Монако с 1414 и се смята за може би най-ценната в колекцията на испанеца или поне има място в топ 3.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Лилавите се възбудиха

    20:32 27.12.2025

