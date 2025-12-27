Кристиано Роналдо изведе Ал-Насър до десета поредна победа

Ал-Насър продължи с победите след паузата в първенството на Саудитска Арабия, след като спечели с 3:0 домакинството си на Ал-Ахдуд. Тимът записа десети пореден успех в шампионата и е без грешка от началото на сезона.

Кристиано Роналдо се отчете с две попадения и продължава да прави крачки към една от големите си цели - да стигне до 1000 гола, като вече има 956. Португалската звезда можеше да реализира и хеттрик, но негово попадение бе отменено през второто полувреме. Другият гол в мача реализира Жоао Феликс в края на двубоя.

Ал-Насър имаше сериозно превъзходство през целия мач срещу предпоследния в класирането. Кристиано можеше да открие резултата в осмата минута, но негов удар с глава бе неточен. Домакините пропуснаха още някои възможности преди Роналдо да открие резултата в 31-ата минута. Тогава след ъглов удар Ал Амри отклони топката, а португалецът я засече малко пред голлинията.

В добавеното време на първата част Роналдо удвои преднината на домакините. Брозович получи топката в наказателното поле и пусна към Кристиано, който с пета насочи топката към мрежата. Кингсли Коман, който не бе много активен преди почивката, удари греда в началото на второто полувреме. В 66-ата минута Роналдо отбеляза още едно попадение, но до хеттрик не се стигна, тъй като голът бе отменен поради засада на Ал-Ганам, който му подаде. В самия край на двубоя Жоао Феликс се разписа. Той вече има 12 гола в първенството, а след днешните два толкова има и Кристиано.