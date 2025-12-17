Новини
Мохамед Салах остана извън терена и за Египет преди Купата на африканските нации

17 Декември, 2025 13:24 517 0

Той пристигна в родината си едва във вторник сутринта

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочакваната Купа на африканските нации, националният отбор на Египет изигра единствената си приятелска среща, но без своя лидер и голмайстор – Мохамед Салах. Въпреки че „фараоните“ демонстрираха класа и надделяха над Нигерия, отсъствието на звездата на Ливърпул не остана незабелязано.

Салах, който наскоро навърши 33 години, се присъедини към лагера на Египет в Мароко, където ще се проведе КАН 2025/26. Очакванията бяха именно той да поведе отбора като капитан, но селекционерът Хосам Хасан изненадващо го остави извън групата за контролата.

Това решение идва на фона на труден период за нападателя – той не е започвал като титуляр в последните пет двубоя на Ливърпул. Проблемите за Салах се задълбочиха след като мениджърът на „червените“ Арне Слот го извади от състава заради спад във формата. Напрежението ескалира след експлозивно интервю, в което египетският ас заяви, че се чувства „изоставен“ от клуба и намекна за разрив в отношенията със Слот.

„Някой иска да ме няма от Ливърпул“, сподели Салах, подчертавайки, че вече няма никаква връзка с треньора.

След като бе пренебрегнат за гостуването на Ливърпул срещу Интер в Шампионската лига, последваха спешни разговори преди мача с Брайтън. В крайна сметка Салах се завърна на терена, макар и като резерва, и помогна за победата с 2:0.

Въпреки това, при пристигането си в Египет – заедно с Омар Мармуш от Манчестър Сити – Салах не получи шанс да се изяви срещу Нигерия. Той пристигна в родината си едва във вторник сутринта, което вероятно е повлияло на решението на треньорския щаб да го остави извън състава.


