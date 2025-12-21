Новини
Контузията на Александър Исак може да се окаже сериозна

21 Декември, 2025 22:49 566 0

  • ливърпул-
  • александър исак-
  • контузия-
  • висша лига

Мениджърът Арне Слот призна в интервю след мача, че състоянието на Исак не е добро

Контузията на Александър Исак може да се окаже сериозна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Контузията на нападателя Александър Исак може да се окаже сериозна, опасяват се в английския футболен клуб Ливърпул. Шведският национал получи травмата при победа над Тотнъм в събота и "червените" все още чакат резултатите от ядрено-магнитния резонанс, а според информация на АП той няма да се размине с кратко възстановяване, предаде БТА.

Исак бе контузен при удара за първия гол в полза на мърсисайдци, който е негов втори във вече изпълнения с травми първи сезон на "Анфилд". Той се задържа на терена само 11 минути, след като влезе на почивката на мястото на друг принудително заменен - Конър Брадли.

Мениджърът Арне Слот призна в интервюто след мача, че състоянието на Исак не е добро: "Когато футболистите не могат дори да опитат да се върнат на терена, тогава нещата не изглеждат окей. Това е просто мое чувство, без медицински доказателства. Все още не знаем дали ще отсъства, но се надяваме да не бъде за дълго време".

С втората си поредна победа за първенството Ливърпул се изкачи на пето място в класирането при равенство в точките с четвъртия Челси. Съндърланд е с две пасив на шестото място.


Великобритания
