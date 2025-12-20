Александър Исак вкара гол и получи контузия при победа на Ливърпул

Александър Исак вкара гол и получи контузия, а Ливърпул надигра с 2:1 Тотнъм в мач от 17-ия кръг на английското първенство по футбол. Шампионите продължиха серията си без поражение в четвърти пореден мач и вече са пети с 29 точки, колкото има и четвъртият Челси, предаде БТА.
Първото полувреме в Лондон бе сравнително скучно, като най-важният момент бе червен картон на Шави Симонс в 33-та минута.
Ливърпул поведе в началото на второто полувреме чрез Александър Исак. Шведът получи топката от Флориан Виртц и преодоля Гулиелмо Викарио, но при опит за спиране на удара Мики ван де Вен го контузи. Така Исак, който бе влязъл в игра десет минути по-рано, напусна игра принудително.
Юго Екитике увеличи преднината на Ливърпул в 66-ата минута след удар с глава и асистенция на Жереми Фримпонг, а силите на Тотнъм стигнаха само за почетно попадение на Ричарлисон. Спърс дори завършиха с девет души, след като Кристиан Ромеро бе изгонен с втори жълт картон в добавеното време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
21:45 20.12.2025
2 английските чорбари
Коментиран от #4
21:56 20.12.2025
3 Агне Сноб
22:06 20.12.2025
4 108
До коментар #2 от "английските чорбари":Явно трябва да гледаш и да коментираш само народна топка и скачане на ластик, защото от футбол разбираш колкото мушкато. Първият червен картон беше толкова явен, че деветгодишно дете го видя още преди ВАР. Вторият картон за удар без топка, не виждам какво има да се мрънка за него. При гола на Екитике, защитникът вече се приземява, преминал връхната точка на отскока си и няма как да играе с топката, Екитике го притиска с ръце при падането му, кой вменяем човек, който знае правилата на футбола ще свири това за нарушение в атака?!?! Ричарлисон също беше за червен картон секунди след гола, натиска с крака тялото и с ръце за врата Екитике към земята, след което отиде да се издърви пред лицето на Собослай. Нарушението срещу Керкез на тъча в добавеното време също е за червен- преднамерен удар в главата без борба за топка. Да не говорим за това, че и двете нарушения срещу Исак, довели до контузията му, беха за картон- не се свири нищо. Ричалисон разбива зъбите на Фримпонг, не само че не дава картон, ами оставя играта да продължи, въпреки че при удар в главата играта задължително се спира. 9 минути продължение, при положение, че Ливърпул свършиха пейката от контузии, а няма откъде да ги събере тези минути е очевадно психологическо подпиране на Тотнъм- съдията е на тяхна страна и те се надъхват. Ходи, легай, сънувай художествена гимнастика или каланетика!
Коментиран от #5
22:10 20.12.2025
6 до:108
22:23 20.12.2025
7 Читател
22:33 20.12.2025