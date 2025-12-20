Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Исак вкара гол и получи контузия при победа на Ливърпул

Александър Исак вкара гол и получи контузия при победа на Ливърпул

20 Декември, 2025 21:42 609 7

  • висша лига-
  • ливърпул-
  • тотнъм-
  • александър исак

Шампионите продължиха серията си без поражение в четвърти пореден мач и вече са пети с 29 точки

Александър Исак вкара гол и получи контузия при победа на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Исак вкара гол и получи контузия, а Ливърпул надигра с 2:1 Тотнъм в мач от 17-ия кръг на английското първенство по футбол. Шампионите продължиха серията си без поражение в четвърти пореден мач и вече са пети с 29 точки, колкото има и четвъртият Челси, предаде БТА.

Първото полувреме в Лондон бе сравнително скучно, като най-важният момент бе червен картон на Шави Симонс в 33-та минута.

Ливърпул поведе в началото на второто полувреме чрез Александър Исак. Шведът получи топката от Флориан Виртц и преодоля Гулиелмо Викарио, но при опит за спиране на удара Мики ван де Вен го контузи. Така Исак, който бе влязъл в игра десет минути по-рано, напусна игра принудително.

Юго Екитике увеличи преднината на Ливърпул в 66-ата минута след удар с глава и асистенция на Жереми Фримпонг, а силите на Тотнъм стигнаха само за почетно попадение на Ричарлисон. Спърс дори завършиха с девет души, след като Кристиан Ромеро бе изгонен с втори жълт картон в добавеното време.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Тотнъм играят на ръгби вместо на футбол.Дабе се чудя как Ливърпул завършиха само с 3ма контузени и с разбити зъби.

    21:45 20.12.2025

  • 2 английските чорбари

    4 3 Отговор
    са съдийски отбор.Явно, не само в България съдиите са тенденциозни.Видя се и на този мач как съдията подпираше червените.Вторият гол бе нередовен, имаше фаул в нападение, изгони пресилено двама от Тотнъм, спорните положения ги свиреше за червените.Слаб отбор са Ливърпул, просто са късметлии.И треньорът им е слаб и страхлив.Днес трябваше да паднат.Едвам удържаха Ромеро, щеше да набие съдията.

    Коментиран от #4

    21:56 20.12.2025

  • 3 Агне Сноб

    3 3 Отговор
    Гола вода са Ливърпул. Днес пак имаха късмет, а и съдията помагаше.

    22:06 20.12.2025

  • 4 108

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "английските чорбари":

    Явно трябва да гледаш и да коментираш само народна топка и скачане на ластик, защото от футбол разбираш колкото мушкато. Първият червен картон беше толкова явен, че деветгодишно дете го видя още преди ВАР. Вторият картон за удар без топка, не виждам какво има да се мрънка за него. При гола на Екитике, защитникът вече се приземява, преминал връхната точка на отскока си и няма как да играе с топката, Екитике го притиска с ръце при падането му, кой вменяем човек, който знае правилата на футбола ще свири това за нарушение в атака?!?! Ричарлисон също беше за червен картон секунди след гола, натиска с крака тялото и с ръце за врата Екитике към земята, след което отиде да се издърви пред лицето на Собослай. Нарушението срещу Керкез на тъча в добавеното време също е за червен- преднамерен удар в главата без борба за топка. Да не говорим за това, че и двете нарушения срещу Исак, довели до контузията му, беха за картон- не се свири нищо. Ричалисон разбива зъбите на Фримпонг, не само че не дава картон, ами оставя играта да продължи, въпреки че при удар в главата играта задължително се спира. 9 минути продължение, при положение, че Ливърпул свършиха пейката от контузии, а няма откъде да ги събере тези минути е очевадно психологическо подпиране на Тотнъм- съдията е на тяхна страна и те се надъхват. Ходи, легай, сънувай художествена гимнастика или каланетика!

    Коментиран от #5

    22:10 20.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 до:108

    0 1 Отговор
    Г-не, използвате недопустим, обиден и груб език и то без да познавате лицето, което коментира. На всичко отгоре допускате стилни и граматически грешки.Например: казвате "беха", вместа "бЯха" и др.

    22:23 20.12.2025

  • 7 Читател

    0 0 Отговор
    Коментарите са прави малко крайни но са верни за мача,а иначе Ливърпул не е това което беше по ред причини и мисля че са в топ 10 в края .

    22:33 20.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ