Александър Исак вкара гол и получи контузия при победа на Ливърпул

Александър Исак вкара гол и получи контузия, а Ливърпул надигра с 2:1 Тотнъм в мач от 17-ия кръг на английското първенство по футбол. Шампионите продължиха серията си без поражение в четвърти пореден мач и вече са пети с 29 точки, колкото има и четвъртият Челси, предаде БТА.

Първото полувреме в Лондон бе сравнително скучно, като най-важният момент бе червен картон на Шави Симонс в 33-та минута.

Ливърпул поведе в началото на второто полувреме чрез Александър Исак. Шведът получи топката от Флориан Виртц и преодоля Гулиелмо Викарио, но при опит за спиране на удара Мики ван де Вен го контузи. Така Исак, който бе влязъл в игра десет минути по-рано, напусна игра принудително.

Юго Екитике увеличи преднината на Ливърпул в 66-ата минута след удар с глава и асистенция на Жереми Фримпонг, а силите на Тотнъм стигнаха само за почетно попадение на Ричарлисон. Спърс дори завършиха с девет души, след като Кристиан Ромеро бе изгонен с втори жълт картон в добавеното време.