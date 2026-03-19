Наш национал след операцията: Може да попречи дори да играя футбол!

Защитникът на датския Вейле Стефан Велков е претърпял операция на ръката, след като получи травма по време на срещата с Нордселанд (3:3) на 20 февруари, а интервенцията е била наложителна.

Става въпрос за счупена костица на китката на дясната ръка, която е много слабо кръвоснабдена и затова се налага интервенцията, обясни самият футболист пред БТА. Също така консултацията с лекарите е завършила с мнението, че операцията е нужна, за да бъдат избегнати eвентуални сериозни усложнения.

Завръщането на 29-годишния централен бранител на терена зависи от бързината на възстановяването на оперираното място. То може да отнеме между шест и осем седмици, а също така може да достигне до 12 седмици.

Лекарите също така са обяснили на българския национал, че всичко ще се случи по-бавно, а ако не се възстанови както трябва, по-нататък в годините може да отключи други проблеми и дори да ограничи функции на ръката.

„За съжаление пропускам мачовете в Индонезия с националния отбор, но травмата дори и да изглежда безобидна, е доста сериозна, защото може да попречи дори да играя футбол, ако не мога да падам на ръката си“, обясни юношата на Славия.

Стефан Велков има 23 мача и 5 гола във всички турнири за Вейле, където играе от 2022-а година. Общата му статистика за датския клуб включва 105 мача и 10 попадения.