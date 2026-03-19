Новини
Спорт »
Бг футбол »
Наш национал след операцията: Може да попречи дори да играя футбол!

19 Март, 2026 17:45 719 0

  • стефан велков-
  • операция-
  • футбол-
  • вейле

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на датския Вейле Стефан Велков е претърпял операция на ръката, след като получи травма по време на срещата с Нордселанд (3:3) на 20 февруари, а интервенцията е била наложителна.

Става въпрос за счупена костица на китката на дясната ръка, която е много слабо кръвоснабдена и затова се налага интервенцията, обясни самият футболист пред БТА. Също така консултацията с лекарите е завършила с мнението, че операцията е нужна, за да бъдат избегнати eвентуални сериозни усложнения.

Завръщането на 29-годишния централен бранител на терена зависи от бързината на възстановяването на оперираното място. То може да отнеме между шест и осем седмици, а също така може да достигне до 12 седмици.

Лекарите също така са обяснили на българския национал, че всичко ще се случи по-бавно, а ако не се възстанови както трябва, по-нататък в годините може да отключи други проблеми и дори да ограничи функции на ръката.

„За съжаление пропускам мачовете в Индонезия с националния отбор, но травмата дори и да изглежда безобидна, е доста сериозна, защото може да попречи дори да играя футбол, ако не мога да падам на ръката си“, обясни юношата на Славия.

Стефан Велков има 23 мача и 5 гола във всички турнири за Вейле, където играе от 2022-а година. Общата му статистика за датския клуб включва 105 мача и 10 попадения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове