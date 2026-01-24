Новини
Уест Хям записа важна победа в битката си за оцеляване

24 Януари, 2026 17:01 418 0

Лондончани са на 18-о място във временното класиране на Висшата лига

Уест Хям записа важна победа в битката си за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Уест Хям победи с 3:1 у дома Съндърланд в първи мач от 23-ия кръг във Висшата английска лига, предаде БТА.

Крисенсио Съмървил изведе лондончани напред в резултата в 14-ата минута след пас на Джаръд Боуен, който беше точен след изпълнение на дузпа след близо половин час игра. Матеуш Фернандеш покачи резултата на 3:0 две минути преди края на първата част.

Брайън Броуби реализира почетното попадение в полза на "черните котки" в 66-ата минута на двубоя. Уест Хям има 20 точки на 18-то място в класирането до момента. Съндърланд остава на девета позиция с 33 пункта.

По-късно днес Манчестър Сити приема Уулвърхямптън, а Ливърпул гостува на Борнемут. В неделя е дербито на кръга между лидера Арсенал и Манчестър Юнайтед.


Великобритания
