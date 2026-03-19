УЕФА няма да премахва ВАР, но ще оптимизира работата му

19 Март, 2026 19:59 480 0

Това важи особено за Шампионската лига и други турнири под егидата на организацията

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА не планира да премахне системата за видео асистент-съдия (ВАР), но възнамерява да промени принципите ѝ на работа, съобщи The Independent.

Според източник Европейската футболна централа иска да оптимизира и опрости използването на технологията, намалявайки нуждата от „микроскопични“ спирания на играта. Това важи особено за Шампионската лига и други турнири под егидата на организацията.

Шефът на съдиите на УЕФА Роберто Розети ще се срещне с представители на водещи европейски лиги, включително Висшата лига, след Световното първенство през 2026 г. Целта е да се разработи по-координирана ВАР система в състезанията, за да се успокоят феновете и критиците на технологията.

Една от предложените промени се отнася до корнерите: ВАР ще се включва само в случаите, когато решение може да бъде взето незабавно - преди възобновяване на играта и без забавяне.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

