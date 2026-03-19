Лудогорец разпиля Спартак Варна и отново скъси дистанцията с Левски

Лудогорец победи с 5:1 като гост Спартак (Варна) в първи двубой от 27-ия кръг на efbet Лига. Двата тима стояха равностойно на терена през първия половин час, като атаки имаше и към двете врати. В 30-ата минута обаче Ивайло Чочев откри резултата по своя типичен начин с глава. Малко по-късно стражът на “соколите” излезе неразчетено, игра с ръка и си изкара червен картон (43’), което промени изцяло играта. През второто полувреме Лудогорец реши всичко само за седем минути, след като Квадво Дуа (47’), Ивайло Чочев (51’) и Ерик Маркус (53’) бяха точни. В 56-ата минута Куртулуш също беше изгонен и така численото равенство на терена се върна, но при резултат 0:4 това нямаше особено значение. Спартак все пак стигна до гол чрез Мартин Георгиев, който отбеляза красиво попадение от далечна дистанция (83’), а в продължението на срещата Ерик Биле беше точен от дузпа и оформи крайния резултат (90’).Двата тима се захапаха още от първата секунда и атаките заваляха към двете врати. Първият точен удар дойде във втората минута, когато Жота Лопеш стреля, но Бонман улови. В 6-ата Дуарте получи центриране по земя отляво, но топката му дойде по-назад и не успя да вкара на опразнената врата.

Малко по-късно Чунчуков изпревари Куртулуш и абсолютно непокрит тръгна от центъра и влезе в наказателното поле на “орлите”. Останал сам срещу вратаря обаче централният нападател на Спартак не успя да завърши добре атаката.

В 15-ата минута Маркус отправи опасен диагонален шут, но топката премина на сантиметри от страничния стълб.

Постепенно темпото поспадна, като отборите стояха равностойно, организираха атаки, но не се стигна до нещо опасно. В 29-ата минута обаче резултатът беше открит. След центриране от корнер защитниците на домакините не се ориентираха добре и оставиха напълно непокрит най-опасния футболист с глава на гостите - Ивайло Чочев. Халфът засече спокойно и вкара 14-ия си гол от началото на сезона.

В 43-ата минута обаче ситуацията за домакините стана още по-лоша. Дуа беше изведен добре и се понесе отляво сам срещу вратаря. Оливейра реши да излезе извън наказателното си поле и да отнеме топката, но кълбото го удари в ръката. Това накара главният съдия да му покаже директен червен картон и да остави “соколите” с 10 души на терена.

В продължението на първата част Дуа засече подаване от фланга на Винисиус Ногейра. Топката обаче се отклони в напречната греда, а след това влезлият като резерва Ковальов успя да улови.

Второто полувреме започна по прекрасен начин за гостите, които вкараха попадение. Защитник на Спартак не успя да изчисти добре топката, а след това Георг Стояновски реши да върне с глава назад към свой съотборник, но доста нескопосано. Това позволи на Текпетей да отнеме, да нахлуе отляво в наказателното поле и да подаде по земя към Дуа. Нападателят се завъртя добре и от границата на вратарското поле прониза мрежата на “соколите” - 0:2.

В 50-ата минута Лудогорец сложи окончателно точка на спора. Отново Текпетей разигра отляво, а там футболист на варненци не успя да му отнеме. Крилото на разградчани подаде назад към Станич, който центрира добре към наказателното поле. Там Чочев надскочи всички и с глава вкара втория си гол в двубоя - 0:3.

Гостите продължиха да се забавляват и в 53-ата минута отново удариха своя опонент, който явно се беше вече предал. Ерик Маркус получи подаване отдясно, нахлу в пеналтерията и с мощен диагонален удар направи резултата 0:4. Така само за седем минути Лудогорец наниза три гола на своя опонент.

В 56-ата минута Текпетей шутира опасно, а топката се отклони в страничния стълб. Няколко секунди по-късно Куртулуш сбърка и позволи на Жота да му отнеме. Бранителят на "орлите" дръпна за фланелката своя опонент и това накара главният съдия да му покаже втори жълт картон. Така и Лудогорец остана с 10 души на терена.

В следващите минути двубоят вече се доиграваше и интересни положения липсваха. В 83-ата минута обаче Спартак все пак стигна до попадение. Мартин Георгиев отправи силен шут от далечна дистанция и вкара изключително красив гол - 1:4.

“Орлите” сякаш се бяха отпуснали, тъй като малко по-късно Георг Стояновски можеше да вкара втори гол. Нападателят на варненци обаче не успя да засече добре центриране отдясно. В 88-ата минута Жота се откъсна сам срещу вратаря, но ударът му премина над напречната греда.

В 90-ата минута гостите получиха правото да изпълнят дузпа, след като Текпетей беше съборен в наказателното поле. Ивайло Чочев трябваше да изпълни, за да оформи своя хеттрик, но българинът реши да предостави топката на Ерик Биле. Ковальов беше много близо до това да спаси, тъй като докосна кълбото, но в крайна сметка резултатът стана 1:5.