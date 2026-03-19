Галатасарай планира да заведе иск срещу УЕФА

19 Март, 2026 18:00 948 1

Причината е тежката и необичайна контузия, която нидерландското крило Ноа Ланг получи по време на реванша от осминафиналите на Шампионска лига срещу Ливърпул

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турският гранд Галатасарай планира да предприеме сериозни правни действия срещу УЕФА. Причината е тежката и необичайна контузия, която нидерландското крило Ноа Ланг получи по време на реванша от осминафиналите на Шампионска лига срещу Ливърпул.

По време на двубоя на „Анфийлд“, завършил с победа 4:0 за мърсисайдци, Ланг се сблъска с едно от рекламните табла край терена. Сблъсъкът доведе до ужасяващо нараняване на палеца на дясната му ръка. Нападателят беше изнесен на носилка, видимо изпитващ силна болка, като дори му бе подаден кислород на път към съблекалните.

От официално изявление на клуба стана ясно, че футболистът е претърпял спешна операция в Ливърпул заради сериозно разрязване на пръста.

Галатасарай планира да заведе иск срещу УЕФА

Генералният секретар на Галатасарай -Ерай Язган, потвърди пред турските медии, че клубът няма да остави случая без последствие. От турския клуб са подали жалба до УЕФА веднага след срещата на „Анфийлд“. Клубът вече се консултира с юристи и подготвя иск за обезщетение. Галатасарай ще настоява УЕФА да покрие разходите за заплатата на играча за периода, в който той ще бъде извън строя.

След края на срещата официални лица от УЕФА и Ливърпул бяха забелязани да инспектират рекламната зона, където се случи инцидентът, за да установят дали съоръженията отговарят на стандартите за безопасност.

Междувременно Ливърпул продължи към четвъртфиналите с общ резултат 4:1, където ги очаква сблъсък с ПСЖ. За Галатасарай обаче горчивината от отпадането е гарнирана с дългото отсъствие на един от ключовите им играчи.


