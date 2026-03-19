Изненада: Иран започна подготовка за световното, отива на лагер в Турция

19 Март, 2026 18:29 402 2

Националният тим на Иран има три вече насрочени мача на Мондиал 2026

Изненада: Иран започна подготовка за световното, отива на лагер в Турция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иранският национален тим не се е отказал от участието си на Мондиал 2026. Напротив - те вече водят подготовка за участието си на турнира, като за целтa футболистите ще бъдат събрани на лагер в Турция.

„Националният отбор провежда тренировъчен лагер в Турция и ще изиграем там и два приятелски мача. Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме Световното първенство", обяви президентът на местната футболна федерация Мехди Тадж.

Националният тим на Иран има три вече насрочени мача на Мондиал 2026 - срещу Нова Зеландия на 16 юни, срещу Белгия на 21 юни и срещу Египет на 26 юни. Всички те по програма трябва да се проведат в САЩ. От иранската Футболна федерация поискаха тените срещи да се проведат в Мексико, но ФИФА отказа.

Любопитно е, че Иран изстреля две балистични ракети към територията на Турция, но въпреки това сега иранските национали ще бъдат на лагер в югоизточната ни съседка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    0 1 Отговор
    Що за наглост !

    18:31 19.03.2026

  • 2 Турска работа

    1 0 Отговор
    "Иран изстреля две балистични ракети" три ракети.
    Но всички в Турция са загрижени за Гърция и Кипър. Не за иранските ракети. Те също така проклинат Израел, но не казват и дума за Америка. Те също така молеха НАТО за защита и лъжеха, че не са помогнали на американците. Преструват се на приятели на арабите, без да обвиняват персите, които ги бомбардират. Там има комплексни и ненормални умове.

    18:58 19.03.2026

