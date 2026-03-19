Отиде си синоптикът легенда Минчо Празников

19 Март, 2026 19:53 598 3

Тъжната вест съобщи в социалната мрежа фейсбук колегата му Иво Андреев

Снимка: Архив БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников. Това съобщи във Фейсбук колегата му Иво Андреев. "Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Андреев, цитиран от БНТ.
Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.
Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Израснахме с прогнозите му

    Светла му памет.

    20:27 19.03.2026

  • 2 Ъхъ!!!

    Царство му небесно на Минчо! Много го харесвах.

    20:30 19.03.2026

  • 3 лека му пръст

    Това беше човека който най-разбираше от тази работа , а сега с десетки прогнози - НИЩО , а само тунинговани синоПИЧКИ с къси полички !

    20:31 19.03.2026

