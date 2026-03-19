Как подходът на Арбелоа преобрази Реал Мадрид?

19 Март, 2026 19:29 557 0

Павел Ковачев

Атмосферата в съблекалнята на Реал Мадрид се е подобрила значително под ръководството на Алваро Арбелоа, чийто подход се цени много повече от играчите в сравнение с този на предшественика му Шаби Алонсо. Информацията е на The Athletic, като изданието се позовава на източници от клуба.

Алваро Арбелоа пое поста старши треньор на 12 януари, като замени бившия си съотборник в клуба. Оттогава "кралския клуб" е записал 16 победи и едва 4 загуби, достигайки до 1/4-финалите на Шампионската лига след две победи над Манчестър Сити (3:0, 2:1). Тимът заема второ място в Ла Лига с четири точки изоставане от Барселона.

Основна причина за уволнението на Алонсо е била липсата на взаимно разбирателство с някои ключови футболисти.

Неговият подход, който включвал повишено внимание към видеоанализа, призиви за увеличаване на интензивността на тренировките и опити за налагане на по-голяма дисциплина, не е намирал подкрепа сред значителна част от отбора.

Източници твърдят, че Арбелоа и неговият треньорски щаб поддържат много по-близки отношения с футболистите.

Самият Арбелоа създавал впечатление за по-достъпна личност от Алонсо. Той дори описва кабинета си като място с "удобен сив фотьойл", където играчите често го посещават или той им звъни.

Напрежението е било свалено и от премахването на някои ограничения, касаещи дневния режим на играчите на тренировъчната база и в дните на мачове. При Алонсо достъпът е бил строго ограничен до най-необходимите лица, докато сега ситуацията е много по-гъвкава и спокойна.

Въпреки това, Алваро не се радва на всеобща популярност.

Източници на изданието твърдят, че има играчи, които са недоволни, но това по-скоро е свързано с второстепенната им роля в неговата визия за отбора, отколкото с методите му.

Същите източници сравняват сегашното настроение с времето на Алонсо с думите: "Почти никой не беше доволен от Шаби, включително много от титулярните играчи."

В тактически план Арбелоа не е изразил желание за кардинални промени или налагане на конкретна визия, както направи Алонсо при пристигането си. Подготовката за мачовете не включва толкова задълбочен анализ или видеоанализ, въпреки че Шаби също е намалил броя им към края на престоя си.

В последните седмици треньорът е намерил златната среда, съчетавайки индивидуалния талант с колективната игра.


