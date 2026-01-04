Мароко триумфира срещу Танзания и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации

Мароко си осигури място сред най-добрите осем на Купата на африканските нации. Домакините надделяха над Танзания с минималното 1:0 в напрегнат осминафинален сблъсък, изпълнен с емоции и драматични моменти.

Героят на вечерта стана Браим Диас – талантливият полузащитник на испанския гранд Реал Мадрид. Именно той реализира единственото попадение в срещата, разписвайки се в 64-ата минута след прецизна атака на мароканците. С този гол Диас не само донесе победата на своя тим, но и затвърди статута си на ключова фигура в състава на Мароко.

След този успех, "лъвовете от Атласа" с нетърпение очакват следващия си съперник. На четвъртфиналите те ще се изправят срещу победителя от двубоя между Южна Африка и Камерун.