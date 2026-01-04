Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мароко триумфира срещу Танзания и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации

Мароко триумфира срещу Танзания и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации

4 Януари, 2026 20:15 444 0

  • мароко -
  • купата на африканските нации-
  • танзания-
  • кан

Следващият съперник ще бъде победителят между Южна Африка и Камерун

Мароко триумфира срещу Танзания и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мароко си осигури място сред най-добрите осем на Купата на африканските нации. Домакините надделяха над Танзания с минималното 1:0 в напрегнат осминафинален сблъсък, изпълнен с емоции и драматични моменти.

Героят на вечерта стана Браим Диас – талантливият полузащитник на испанския гранд Реал Мадрид. Именно той реализира единственото попадение в срещата, разписвайки се в 64-ата минута след прецизна атака на мароканците. С този гол Диас не само донесе победата на своя тим, но и затвърди статута си на ключова фигура в състава на Мароко.

След този успех, "лъвовете от Атласа" с нетърпение очакват следващия си съперник. На четвъртфиналите те ще се изправят срещу победителя от двубоя между Южна Африка и Камерун.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ