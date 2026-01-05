Треньорска рокада в Абърдийн: Димитър Митов и съотборниците му останаха без мениджър

Големи промени разтърсиха шотландския футболен клуб Абърдийн, където българският национал Димитър Митов пази вратата. След поредица от разочароващи резултати, ръководството на "доновете" официално се раздели с досегашния мениджър Джими Телин, съобщиха от клуба.

Слабата серия на Абърдийн, която кулминира с минимална загуба 0:1 от Фолкърк през уикенда, доведе до четвърто поражение в последните пет мача. Това изпрати тима на незавидното осмо място в класирането на шотландската Висша лига – позиция, която далеч не отговаря на амбициите на клуба.

Временно кормилото на отбора поема Питър Ливън, подпомаган от Крейг Хинчклиф. Още във вторник вечерта пред тях стои сериозно изпитание – гостуване на гранда Рейнджърс в пореден шампионатен сблъсък.

Въпреки трудния момент, феновете на Абърдийн няма да забравят миналогодишния триумф за Купата на Футболната асоциация, когато именно под ръководството на Телин и с ключовата роля на стража Митов, който отрази две дузпи във финала срещу Селтик, клубът се изкачи на върха.

"Абърдийн винаги ще бъде специална част от моята кариера. За мен беше истинска привилегия да водя този велик клуб и да споделя незабравимите мигове от миналата пролет," сподели 47-годишният швед Джими Телин при раздялата си.