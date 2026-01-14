Арсен Венгер предлага революция за засадата, но УЕФА и Англия му се опълчиха

ЕФА и футболните асоциации на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия се обявиха против промяната на критериите за засада.

По-рано бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, който заема поста ръководител на отдела за глобално развитие на футбола към ФИФА, предложи да не се отсъжда засада, ако поне една (която и да е) част от тялото, с която може да се отбележи гол, се намира на линията на последния защитник или зад нея, дори ако останалите части са пред тази линия. При това засада се отсъжда само в случай, че играчът с цялото си тяло е по-близо до голлинията на противника, отколкото топката и предпоследния играч на противника.

Венгер твърди, че промяната ще сложи край на "незначителните" решения и ще доведе до повече отбелязвани голове.

Международният съвет на футболните асоциации (IFAB) ще обсъди възможните нововъведения на годишното си заседание, което ще се проведе в Лондон на 20 януари.

Окончателно решение може да бъде взето на Общото събрание в Уелс през февруари.

Според информация на The Times, британските футболни асоциации смятат, че предложените от Венгер промени са твърде радикални и ще окажат сериозно влияние върху развитието на мачовете на топ ниво, принуждавайки отборите да се защитават по-дълбоко.

Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия си осигуриха подкрепата на УЕФА по този въпрос.

Очаква се да бъде предложено компромисно решение, при което засадата ще се определя по положението на торса, без да се вземат предвид краката и главата.

Отбелязва се, че всяка от асоциациите има по един глас в IFAB, докато ФИФА разполага с четири гласа. За вземане на каквото и да е решение са необходими шест гласа.

Противниците на идеята смятат, че плановете на Венгер са „твърде драстични“ и биха имали твърде голямо влияние върху начина, по който се играе играта в момента.