Лошото време провали двубоя на Димитър Митов и Абърдийн

Дългоочакваният сблъсък между Абърдийн, където блести българският страж Димитър Митов, и Дънди Юнайтед бе отложен в последния момент заради сериозно наводнен терен. След обстойна проверка на стадиона точно в 13:00 часа местно време, главният арбитър категорично отсъди, че тревната настилка е напълно негодна за провеждане на срещата.

Решението бе взето с оглед сигурността на играчите, тъй като водата по игрището създаваше реална опасност от контузии и непредвидими ситуации.

Домакините от Дънди Юнайтед побързаха да се извинят на всички привърженици за възникналото неудобство, като обещаха, че новата дата за провеждане на мача ще бъде обявена в най-кратки срокове.

„Съжаляваме за разочарованието, което причинихме на феновете и на двата отбора“, гласи официалното съобщение на клуба, цитирано от BBC.

В класирането на шотландския Премиършип Абърдийн, с Димитър Митов под рамката, заема седмото място с актив от 28 точки. Тимът изостава с 29 пункта от лидера Хартс, но има комфортна преднина от 11 точки над зоната на изпадащите.