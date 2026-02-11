Новини
Лошото време провали двубоя на Димитър Митов и Абърдийн

11 Февруари, 2026 19:05 479 0

Футболните страсти ще трябва да почакат

Лошото време провали двубоя на Димитър Митов и Абърдийн - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният сблъсък между Абърдийн, където блести българският страж Димитър Митов, и Дънди Юнайтед бе отложен в последния момент заради сериозно наводнен терен. След обстойна проверка на стадиона точно в 13:00 часа местно време, главният арбитър категорично отсъди, че тревната настилка е напълно негодна за провеждане на срещата.

Решението бе взето с оглед сигурността на играчите, тъй като водата по игрището създаваше реална опасност от контузии и непредвидими ситуации.

Домакините от Дънди Юнайтед побързаха да се извинят на всички привърженици за възникналото неудобство, като обещаха, че новата дата за провеждане на мача ще бъде обявена в най-кратки срокове.

„Съжаляваме за разочарованието, което причинихме на феновете и на двата отбора“, гласи официалното съобщение на клуба, цитирано от BBC.

В класирането на шотландския Премиършип Абърдийн, с Димитър Митов под рамката, заема седмото място с актив от 28 точки. Тимът изостава с 29 пункта от лидера Хартс, но има комфортна преднина от 11 точки над зоната на изпадащите.


