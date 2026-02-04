Отложиха сблъсъка между Абърдийн и Селтик

Дългоочакваният двубой между Абърдийн и Селтик, в който българският национален страж Димитър Митов трябваше да брани вратата на домакините, бе отложен в последния момент заради лоши атмосферни условия.

Решението бе взето след щателна инспекция на тревното покритие на стадион „Питодри“ около 18:00 часа българско време, когато стана ясно, че теренът е напълно негоден за футбол.

Причината за отмяната на срещата се крие в непрестанните проливни дъждове, които тормозят региона през последните седмици, съобщиха от ръководството на Абърдийн. Вследствие на това, не само този мач, но и още една среща от програмата на шотландската Висша лига – между Дънди и Мъдъруел – бе отложена.

Селтик, воден от Мартин О’Нийл, продължава да е без поражение след завръщането на легендарния треньор. „Детелините“ изостават с шест точки от лидера Хартс, но имат изигран един мач по-малко, което поддържа интригата в шампионата. Абърдийн, с Димитър Митов на вратата, заема седмата позиция във временното класиране с актив от 28 точки.