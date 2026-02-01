Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тежка загуба за Димитър Митов и Абърдийн

1 Февруари, 2026 10:14 327 0

  • национал -
  • димитър митов -
  • абърдийн-
  • килмарнок -
  • шотландската висша лига

Тимът претърпяха поражение при гостуването си на Килмарнок

Тежка загуба за Димитър Митов и Абърдийн - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Димитър Митов и неговият Абърдийн напуснаха стадиона на Килмарнок с горчив вкус след категорична загуба с 0:3 в двубой от 24-ия кръг на шотландската Висша лига.

Въпреки че Митов отново получи доверието на мениджъра Питър Левен и застана под рамката на вратата, той не успя да спре устрема на домакините, които реализираха три безответни гола.

Героите за Килмарнок в този мач се казваха Брадли Лайънс, Брус Андерсън и Тайрис Джон-Джулс, които поразиха мрежата на Абърдийн и донесоха ценни три точки на своя тим.

След този разочароващ резултат, "доновете" остават на седмата позиция във временното класиране с актив от 28 точки, докато Килмарнок, въпреки победата, продължава да се бори за оцеляване и заема 11-ото място с 17 точки.


