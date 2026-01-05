Селтик се раздели с мениджъра Уилфред Нанси след поредица от разочароващи резултати

Вълна от треньорски рокади разтърси европейския футбол, като днес и шотландският гранд Селтик официално обяви раздялата си със старши треньора Уилфред Нанси. Решението идва само часове след като Манчестър Юнайтед освободи Рубен Аморим, а по-рано през седмицата Челси се раздели с Енцо Мареска.

В изявление, публикувано на клубния сайт, ръководството на Селтик благодари на Нанси за вложените усилия и му пожела успех в бъдещите начинания: „Футболен клуб Селтик потвърждава, че договорът на Уилфред Нанси е прекратен с незабавно действие. Благодарим му за отдадеността и му желаем всичко най-добро на него и семейството му.“

Освен това, клубът информира, че Пол Тисдейл също напуска поста си на спортен директор, което бележи началото на нова ера в управлението на „детелините“.

Уилфред Нанси пое кормилото на Селтик в началото на декември 2025 година, но престоят му се оказа кратък и изпълнен с предизвикателства. Под негово ръководство тимът инкасира шест поражения в осем срещи, а последната капка за търпението на ръководството бе болезнената загуба с 1:3 от вечния съперник Глазгоу Рейнджърс през изминалия уикенд.