Селтик се раздели с мениджъра Уилфред Нанси след поредица от разочароващи резултати

5 Януари, 2026 22:24 427 1

Пол Тисдейл също напуска поста си на спортен директор

Селтик се раздели с мениджъра Уилфред Нанси след поредица от разочароващи резултати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от треньорски рокади разтърси европейския футбол, като днес и шотландският гранд Селтик официално обяви раздялата си със старши треньора Уилфред Нанси. Решението идва само часове след като Манчестър Юнайтед освободи Рубен Аморим, а по-рано през седмицата Челси се раздели с Енцо Мареска.

В изявление, публикувано на клубния сайт, ръководството на Селтик благодари на Нанси за вложените усилия и му пожела успех в бъдещите начинания: „Футболен клуб Селтик потвърждава, че договорът на Уилфред Нанси е прекратен с незабавно действие. Благодарим му за отдадеността и му желаем всичко най-добро на него и семейството му.“

Освен това, клубът информира, че Пол Тисдейл също напуска поста си на спортен директор, което бележи началото на нова ера в управлението на „детелините“.

Уилфред Нанси пое кормилото на Селтик в началото на декември 2025 година, но престоят му се оказа кратък и изпълнен с предизвикателства. Под негово ръководство тимът инкасира шест поражения в осем срещи, а последната капка за търпението на ръководството бе болезнената загуба с 1:3 от вечния съперник Глазгоу Рейнджърс през изминалия уикенд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 ахаха

    0 0 Отговор
    Робърт Дауни Джуниър директно от "Тропик Тъндър" е дошъл

    22:46 05.01.2026

