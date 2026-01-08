Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА и Лудогорец с интерес към алжирски нападател

ЦСКА и Лудогорец с интерес към алжирски нападател

8 Януари, 2026 08:30 438 0

  • цска-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • набил джелит-
  • лотфи бусуар

Той е на 21 години и е собственост на Белоиздад, на който е и юноша. Договорът му с алжирския клуб е до края на сезона

ЦСКА и Лудогорец с интерес към алжирски нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Лудогорец проявяват интерес към алжирския талант Лотфи Бусуар, твърди журналистът от France Football Набил Джелит. Той е на 21 години и е собственост на Белоиздад, на който е и юноша. Договорът му с алжирския клуб е до края на сезона.

Бусуар е считан за един от най-големите таланти в своята страна. Младокът в последно време се утвърди в състава на настоящия си тим. Наскоро нападателят е вкарал хеттрик за Купата на Алжир срещу Аин Бенаян.

В първенството на Алжир има 10 мача и два гола през този сезон.

Не се съобщава дали някой от двата български клуба ще опита да привлече Лотфи Бусуар през зимата или ще изчака до края на сезона, когато ще може да го вземе като свободен агент.

През лятото Левски привлече Акрам Бурас от алжирското първенство, като халфът оставя отлични впечатления с играта си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ