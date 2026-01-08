ЦСКА и Лудогорец с интерес към алжирски нападател

ЦСКА и Лудогорец проявяват интерес към алжирския талант Лотфи Бусуар, твърди журналистът от France Football Набил Джелит. Той е на 21 години и е собственост на Белоиздад, на който е и юноша. Договорът му с алжирския клуб е до края на сезона.
Бусуар е считан за един от най-големите таланти в своята страна. Младокът в последно време се утвърди в състава на настоящия си тим. Наскоро нападателят е вкарал хеттрик за Купата на Алжир срещу Аин Бенаян.
Une autre pépite algérienne à surveiller. L'attaquant du CR Belouizdad, Lotfi Boussouar, est dans le viseur de 2 clubs bulgares : CSK Sofia et Ludogorets. 21 ans, en fin de contrat en juin, il reste sur un triplé en Coupe d'Algérie. #Mercato pic.twitter.com/jOqvDiDGB6
— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 7, 2026
В първенството на Алжир има 10 мача и два гола през този сезон.
Lotfi Boussouar (2004) sur ses 3 derniers matchs avec le CR Belouizdad :— ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) December 28, 2025
⚽️ vs ES Sétif
⚽️ vs Olympique Akbou
⚽️⚽️⚽️ vs WB Aïn Benian
⭐️ BALLER. pic.twitter.com/b1f6Dry7BB
Не се съобщава дали някой от двата български клуба ще опита да привлече Лотфи Бусуар през зимата или ще изчака до края на сезона, когато ще може да го вземе като свободен агент.
През лятото Левски привлече Акрам Бурас от алжирското първенство, като халфът оставя отлични впечатления с играта си.
