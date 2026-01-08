Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорите в Левски изкореняват страховете в играч на лагера в Турция

Треньорите в Левски изкореняват страховете в играч на лагера в Турция

8 Януари, 2026 11:29 593 2

  • асен митков-
  • левски-
  • футбол-
  • хулио веласкес

Както е известно, „сините“ заплашиха със съд част от феновете си, след като те прекалиха с критиките си по адрес на Митков

Треньорите в Левски изкореняват страховете в играч на лагера в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозна задача имат треньорите на Левски по време на лагера в Турция и тя е свързана с Асен Митков. Хулио Веласкес и компания са се заели да изкоренят в него страховете, които изпитва след атаката, на която бе подложен.

Както е известно, „сините“ заплашиха със съд част от феновете си, след като те прекалиха с критиките си по адрес на Митков. Чашата преля след дербито със Славия, когато се появи клип, на който запалянковци горят негова снимка и го приканват да сложи край на кариерата си.

Това не е било единичен случай, а Митков е жертва на сериозен тормоз.

„Колкото и да се старае има страх в него. И трудно ще го преодолее, ако не му се помогне“, категорични са в Левски.

Самият Митков бе посъветван да ограничи достъпа си до социалните си мрежи, за да не може всеки да му пише. Освен това той е посещавал и психолог, пише „Мач Телеграф“.

„Въпреки всичко се усеща напрежение в него всеки път, когато започне да се шуми от трибуните“, твърдят от Левски.

„Сините“ искат да имат на разположение концентриран и уверен Митков, за да може да се поддържа конкуренцията в средата на терена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К0рупцията процъфтява

    2 1 Отговор
    Добре,че платиха на Йончо да го държи и да взима част от заплатата.Налагаха го в Ботев,налагат го и тук...и не е от Пловдив а от Съединение.

    11:33 08.01.2026

  • 2 Ами

    0 0 Отговор
    да го водят да му баят или да му леят куршум против страх.

    12:28 08.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ