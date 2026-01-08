Треньорите в Левски изкореняват страховете в играч на лагера в Турция

Сериозна задача имат треньорите на Левски по време на лагера в Турция и тя е свързана с Асен Митков. Хулио Веласкес и компания са се заели да изкоренят в него страховете, които изпитва след атаката, на която бе подложен.

Както е известно, „сините“ заплашиха със съд част от феновете си, след като те прекалиха с критиките си по адрес на Митков. Чашата преля след дербито със Славия, когато се появи клип, на който запалянковци горят негова снимка и го приканват да сложи край на кариерата си.

Това не е било единичен случай, а Митков е жертва на сериозен тормоз.

„Колкото и да се старае има страх в него. И трудно ще го преодолее, ако не му се помогне“, категорични са в Левски.

Самият Митков бе посъветван да ограничи достъпа си до социалните си мрежи, за да не може всеки да му пише. Освен това той е посещавал и психолог, пише „Мач Телеграф“.

„Въпреки всичко се усеща напрежение в него всеки път, когато започне да се шуми от трибуните“, твърдят от Левски.

„Сините“ искат да имат на разположение концентриран и уверен Митков, за да може да се поддържа конкуренцията в средата на терена.