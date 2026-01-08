Ливърпул се кани да спре Арсенал

Арсенал посреща Ливърпул в мач от 21-ия кръг на Висшата лига. Интригуващият сблъсък на „Емиратс“ в Лондон започва в 22:00 часа.

Домакините са лидери в класирането с 48 точки и само две загуби, като едната беше при визитата на "Анфийлд". Ливърпул заема четвъртото място с 34 точки, след като показа доста колебания от началото на сезона. Въпреки това "мърсисайдци" вярват, че мога да препънат устремилия се към титлата съперник.

Мениджърът на „топчиите“ Микел Артета няма да може да разчита на контузените Кристиан Москера, Рикардо Калафиори и Макс Дауман. Проблемите пред колегата му Арне Слот обаче са по-големи – Ливърпул ще е без Александър Исак, Стефан Байчетич, Джовани Леони, Уатару Ендо и Мохамед Салах, който е с национален отбор на Египет на Купата на африканските нации. Под въпрос е и участието на Юго Екитике заради мускулна травма.