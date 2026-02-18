Рибар, познавал капитана на изчезналия в Созопол кораб: Капитанът е много опитен

Рибар, познавал изчезналия екипаж на изчезналия в акваторията на Созопол кораб, обясни пред bTV, че капитанът е с голям опит, а плавателният съд е бедствал.
Провежда се спасителна операция по издирването на риболовен кораб в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд е изчезнал от радарите.
„Познаваме се много добре с капитан Христо Спасов. Той е капитан на кораб ВН8212, дългогодишен капитан с голям опит, професионалист. По наша информация корабът е бедствал и в 8:30 ч. е подал сигнал на Гранична полиция, ИАРА. В 8:40 мисля, че е изпратен катер на гранична. Като са пристигнали не е намерено нищо от кораба, нито има разпръснати отломки абсолютно нищо. Молбата ни беше да се изпрати хеликоптер или дронове за нощно виждане, за да може ако е успял капитан Спасов да отвори спасителния плот по някакъв начин - да се намери мястото“, каза рибарят Георги Янчев.
Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Трима души има на борда на кораба. Катери на "Морска администрация" и гранична полиция се включиха в операцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #4
19:10 18.02.2026
2 Балчик
Коментиран от #6, #12
19:11 18.02.2026
3 Давят се
19:13 18.02.2026
4 Стигнали са
До коментар #1 от "Дзак":Залива на......... те
19:14 18.02.2026
5 от село
19:14 18.02.2026
6 според нашите разследващи
До коментар #2 от "Балчик":имало е каляшеви сектанти на борда носели оръжия за извънземните
19:19 18.02.2026
7 ицо
19:20 18.02.2026
8 Секта
19:27 18.02.2026
9 Кривоверен алкаш
19:36 18.02.2026
10 рибар
Коментиран от #13
20:52 18.02.2026
11 Чичо Али Хаменей
21:08 18.02.2026
12 Пенчо
До коментар #2 от "Балчик":Катамаран по системата "направи си сам" и построен на принципа "акъл не щем".Голяма вълна го е връхлетяла,обърнал се е.Втората го е довършила.Нещата стават бързо.Водата е 6 градуса.
21:13 18.02.2026
13 лоцман
До коментар #10 от "рибар":А аз си мисля, че има и нещо друго. Предположения много но да видим какво ще излезе. Никой не тръгва в лошо време или при очаквани влошени метеорологични условия. Ако си рибар знаеш как се променя морето и какво е времето на сушата, и какво е във водата.
21:24 18.02.2026