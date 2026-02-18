Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рибар, познавал капитана на изчезналия в Созопол кораб: Капитанът е много опитен

Рибар, познавал капитана на изчезналия в Созопол кораб: Капитанът е много опитен

18 Февруари, 2026 19:07 4 543 13

  • созопол-
  • рибарски кораб-
  • капитан

Провежда се спасителна операция по издирването на риболовен кораб в морската акватория на Созопол

Рибар, познавал капитана на изчезналия в Созопол кораб: Капитанът е много опитен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рибар, познавал изчезналия екипаж на изчезналия в акваторията на Созопол кораб, обясни пред bTV, че капитанът е с голям опит, а плавателният съд е бедствал.

Провежда се спасителна операция по издирването на риболовен кораб в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд е изчезнал от радарите.

„Познаваме се много добре с капитан Христо Спасов. Той е капитан на кораб ВН8212, дългогодишен капитан с голям опит, професионалист. По наша информация корабът е бедствал и в 8:30 ч. е подал сигнал на Гранична полиция, ИАРА. В 8:40 мисля, че е изпратен катер на гранична. Като са пристигнали не е намерено нищо от кораба, нито има разпръснати отломки абсолютно нищо. Молбата ни беше да се изпрати хеликоптер или дронове за нощно виждане, за да може ако е успял капитан Спасов да отвори спасителния плот по някакъв начин - да се намери мястото“, каза рибарят Георги Янчев.

Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Трима души има на борда на кораба. Катери на "Морска администрация" и гранична полиция се включиха в операцията.


Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    10 2 Отговор
    Дано да са успели да стигнат някой залив!

    Коментиран от #4

    19:10 18.02.2026

  • 2 Балчик

    8 0 Отговор
    Корабът е от тип ,,катамаран".

    Коментиран от #6, #12

    19:11 18.02.2026

  • 3 Давят се

    16 2 Отговор
    "опитните". Който няма опит-не влиза във водата

    19:13 18.02.2026

  • 4 Стигнали са

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Залива на......... те

    19:14 18.02.2026

  • 5 от село

    18 1 Отговор
    Морето обича умните ,а не НЕ разумните !! Как в толкова лошо време ще излезе в морето с черупка , ума ми не го побира !

    19:14 18.02.2026

  • 6 според нашите разследващи

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Балчик":

    имало е каляшеви сектанти на борда носели оръжия за извънземните

    19:19 18.02.2026

  • 7 ицо

    7 5 Отговор
    украински дрон

    19:20 18.02.2026

  • 8 Секта

    7 5 Отговор
    Самоудавили са се, утре ще види записите на камерите.

    19:27 18.02.2026

  • 9 Кривоверен алкаш

    18 0 Отговор
    Пред Майката Природа...никой не е достатъчно опитен...дано да имат късмет...

    19:36 18.02.2026

  • 10 рибар

    9 0 Отговор
    Издават се свидетелства за плаване на всякакви гемии.Не са окомплектовани със спасителни средства,надеждни радостанции,AIS ,EPIRB ,SART.Но AIS обикновено се изключва за да не знаят другите къде ловят риба.Въпроса е защо капитан с голям опит е излязъл в морето при очаквано лоши прогнози за времето.Има радио канал на Варна радио който периодично предава състоянието на морето по райони и прогнози.Значи нямат радиостанция.Екипажа трябва да е снабден и с костюми за оцеляване които са много ефикасни.Всичко това се пренебрегва,и ето трагедията е налице.Истината е,че много от рибарските корабчета са под всякаква критика и не отговарят на добрите морски практики.На времето риболова е спирал на Никулден.Чак април са подготвяли лодките за новия сезон.Зимата никакъв риболов.Било е закон.Рибарски закон.

    Коментиран от #13

    20:52 18.02.2026

  • 11 Чичо Али Хаменей

    0 1 Отговор
    Абе вие всичките сте много опитни, ама до 5та ракия.

    21:08 18.02.2026

  • 12 Пенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Балчик":

    Катамаран по системата "направи си сам" и построен на принципа "акъл не щем".Голяма вълна го е връхлетяла,обърнал се е.Втората го е довършила.Нещата стават бързо.Водата е 6 градуса.

    21:13 18.02.2026

  • 13 лоцман

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "рибар":

    А аз си мисля, че има и нещо друго. Предположения много но да видим какво ще излезе. Никой не тръгва в лошо време или при очаквани влошени метеорологични условия. Ако си рибар знаеш как се променя морето и какво е времето на сушата, и какво е във водата.

    21:24 18.02.2026

