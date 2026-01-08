Националният отбор на България по футбол на турнир в Индонезия през март

Националният отбор на България по футбол ще участва във второто издание на турнира FIFA Series. То ще се проведе между 23-31 март 2026 година.Избраниците на селекционера Александър Димитров ще пътуват до Индонезия, която ще бъде домакин на турнира, в който "лъвовете" ще бъдат разпределени. Очаква се това да бъде потвъдено и официално скоро.

Същестуваваше вероятност, при която България също да бъде домакин на група от FIFA Series, като мачовете да се проведат в Пловдив. В крайна сметка за такива бяха определени 9 други страни - Индонезия, Австралия, Азербайджан, Казахстан, Мавриций, Нова Зеландия, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан.

Към момента потвърдено участие в групата в Индонезия има и Сейнт Китс и Невис. Очаква се да бъде обявено това на България, както и още една държава.

Любопитното е, че селекционерът Александър Димитров ще се завърне в страната, в която е преминала част от кариерата му като футболист и треньор. Между 2003 и 2006 година той играе за Персипура. След това е помощник треньор в този клуб, както и в националния отбор на Индонезия.

FIFA Series е турнир, който се организира от FIFA. В него се взима участие с покана. Сериите включват приятелски мачове между национални отбори от различни континентални конфедерации. Крайната цел на световната централа е да помогне за глобализирането на футбола чрез срещи между опоненти от различни континенти, които трудно биха се изправили един срещу друг в официален мач.

България вече участва в дебютното издание на FIFA Series. През март 2024 г. играхме на турнир в Азербайджан, където победихме Танзания с 1:0 и направихме равенство 1:1 срещу домакините. В групата беше още и Монголия.