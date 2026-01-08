Новини
Спорт »
Бг футбол »
Националният отбор на България по футбол на турнир в Индонезия през март

Националният отбор на България по футбол на турнир в Индонезия през март

8 Януари, 2026 10:28 358 1

  • национален отбор-
  • футбол-
  • индонезия

Очаква се това да бъде потвъдено и официално скоро

Националният отбор на България по футбол на турнир в Индонезия през март - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол ще участва във второто издание на турнира FIFA Series. То ще се проведе между 23-31 март 2026 година.Избраниците на селекционера Александър Димитров ще пътуват до Индонезия, която ще бъде домакин на турнира, в който "лъвовете" ще бъдат разпределени. Очаква се това да бъде потвъдено и официално скоро.

Същестуваваше вероятност, при която България също да бъде домакин на група от FIFA Series, като мачовете да се проведат в Пловдив. В крайна сметка за такива бяха определени 9 други страни - Индонезия, Австралия, Азербайджан, Казахстан, Мавриций, Нова Зеландия, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан.

Към момента потвърдено участие в групата в Индонезия има и Сейнт Китс и Невис. Очаква се да бъде обявено това на България, както и още една държава.

Любопитното е, че селекционерът Александър Димитров ще се завърне в страната, в която е преминала част от кариерата му като футболист и треньор. Между 2003 и 2006 година той играе за Персипура. След това е помощник треньор в този клуб, както и в националния отбор на Индонезия.

FIFA Series е турнир, който се организира от FIFA. В него се взима участие с покана. Сериите включват приятелски мачове между национални отбори от различни континентални конфедерации. Крайната цел на световната централа е да помогне за глобализирането на футбола чрез срещи между опоненти от различни континенти, които трудно биха се изправили един срещу друг в официален мач.

България вече участва в дебютното издание на FIFA Series. През март 2024 г. играхме на турнир в Азербайджан, където победихме Танзания с 1:0 и направихме равенство 1:1 срещу домакините. В групата беше още и Монголия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    НЕКАДЪРНИ, но кадърни екскурзиянти

    10:43 08.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ