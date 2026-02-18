Новини
Иван Демерджиев за „Петрохан“: Не съм убеден, че това, което се изнася, е истината

18 Февруари, 2026 18:44 2 282 56

Големите проблеми на обществото ни днес са корупцията, престъпността и честността на вота

Иван Демерджиев за „Петрохан“: Не съм убеден, че това, което се изнася, е истината - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има много въпроси по трагедията „Петрохан“. Мен много ме притеснява, че трагедията се използва за атака по политическия опонент, освен това докато всички говорят за трагедията „Петрохан“ правителството в оставка, ежедневно замита следи, уволнява хора, назначава хора, раздава пари. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

В мен буди недоумение как е допуснато основен свидетел да напусне страната и как така мястото, на което има две убийства, беше обработено за 24 часа и кемперът бе преместен, а там, където имаме самоубийства, вече не знам колко дни се охранява и никой не се допуска. Недоверието, което пораждат изказванията на прокуратурата и разследващите, става все по-голямо от страна на обществото, коментира той.

По мое време не е имало съвместни учения с групата на „Петрохан“, подчерта бившият служебен министър на вътрешните работи. „Нека се спре с тези спекулации! Не става въпрос за съвместно учение, а използване на тренировъчни оръжия, за да могат служителите да се обучават. Срамно е МВР да е по-зле оборудвано от частна организация. Колаборация не е имало“, каза той.

Демерджиев поясни, че не е бил ангажиран със сигнала за „Петрохан“, нека се зададе въпросът на прокуратурата, посочи novini.bg. Когато аз бях в системата давах много ясно и бързо информация на обществеността“. По думите му, колкото повече информацията се бави, толкова повече недоверието към институциите нараства.

Смущава ме още, че много бързо разследването се насочи към една-единствена версия, призна той и добави, че лично той не е убеден, че това, което се изнася е истината, без да са изследвани всички останали версии. Това, което се случи е непрофесионално.

Според него, служебният кабинет не може да се справи с тежката задача за съдебна реформа. Нека се съсредоточи към организирането на честни избори. Надявам се, че МВР ще приложи добрите практики и няма да допусне случилото се на предишни избори.

Вече текат информации, че парите, които изтичаха в последния момент може да отиват за купуване на гласове. Нека се проверят парите, които отиват към определени общини за обществени поръчки, предупреди бившият служебен вътрешен министър.

Големите проблеми на обществото ни днес са корупцията, престъпността и честността на вота. Според него те са свързани. Купувачите на гласове се знаят от МВР. Работата на полицията трябва да започне работа незабавно, за да се пресекат порочните практики, стана ясно от думите му, каза още Иван Демерджиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    41 16 Отговор
    Днес казаха че Калушев е упоен с фенобарбитал и закаран на Околчица.Как е стрелял?

    Коментиран от #3, #28, #29

    18:45 18.02.2026

  • 2 Дими Паница

    8 6 Отговор
    Последния черпак къде е?

    18:46 18.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дремерджиев

    13 6 Отговор
    Дали ще се изкуши да съчини оправдаделна истина, както би сторил един нает адвокат?

    18:48 18.02.2026

  • 5 Даниел Немитов

    33 11 Отговор
    За разлика от Иван Демерджиев, аз съм убеден, че това което ни изнасят НЕ Е Истината!!!

    18:49 18.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 и тоя нищоправещ

    16 10 Отговор
    е бил на хижата

    18:51 18.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 обективен

    34 8 Отговор
    Всичко в територията е Пунта-Мара , защото се управлява от тикви и свине ,а народа не реве ,а мре !!

    18:52 18.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Майора

    22 15 Отговор
    “Бях точен с парите..”пак се изказа неподготвен! Каква борба с корупцията след като и той е въвлечен в нея! И за него учения е нямало по негово време , а фактите доказват противното!Стига с тези лъжи и очерняне на МВР , отдавна се разбра че хора от ПП/ДБ са финансирали това НПО , а АКФ на Станкушев с писмо от 16.08.2024 е поискал от главният прокурор прекратяване на преписката срещу това НПО!

    18:55 18.02.2026

  • 14 Някой

    15 11 Отговор
    Ми тя полицията се опита да потули случая, ама ПП сами си сложиха главата на гилотината.

    18:57 18.02.2026

  • 15 Криминалиста

    11 16 Отговор

    До коментар #8 от "голям смях":

    Ботев спомена, че има такъв случай в практиката си преди десетилетия, когато самоубиец стреля под брадичката си, но куршума не засяга мозъка, а с втори изстрел се застрелва смъртоносно.

    18:59 18.02.2026

  • 16 Селянин

    23 1 Отговор
    От Гинци.... всеки знае за фе...рмата за био.земеделие...справка ГУГЪЛМАПС....на 100 метра от хижата е.

    19:00 18.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да Не

    4 4 Отговор
    Всички сме убедени!!!

    19:01 18.02.2026

  • 19 Всички дето са точни с парите

    15 6 Отговор
    И сега нарлли вашите ора идат на власт! Ще видим дали ще кажат истината, а дано, ама надали, щото са потънали до шия в жълто кафява смеска!🤣🤣🤣🤣

    19:06 18.02.2026

  • 20 СВД

    17 3 Отговор
    Лъжат! По навик! Професионално изкривяване! Не знам какъв е този религиозен ритуал, да си няколко дни в Странджа и изведнъж да напуснеш спешно къщата, като забравиш да спреш водата и затвориш вратата, за да стигнеш навреме на връх Ботев и да се самоубиеш там? Странджа има малко пещери, но тази секта са и водолази, и морето е близо! На дъното има много предмети, представляващи интерес! Желязко Императора така загина!

    Коментиран от #22

    19:10 18.02.2026

  • 21 Българин

    1 0 Отговор
    ще е Ковачев!

    19:10 18.02.2026

  • 22 В аптеката

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "СВД":

    Много бързам!Чакат ме на легло !

    19:12 18.02.2026

  • 23 Наистина

    24 2 Отговор
    Насред Балкана,около хижа Петрохан,се е развивало производство,всичко е изорано,има реновирани постройки......сигурно са сели картофи.И никакъв достъп на хора,ами кой е работил във фермата.

    19:12 18.02.2026

  • 24 Питайте

    11 1 Отговор
    Гугъл мапса..........и хората от селото,и МВР в района,то мВР не е имало,но поне Дел...та Га..рд знаят.

    19:15 18.02.2026

  • 25 Механик

    22 2 Отговор
    Mи то никой не е убеден, че са казва истината.
    По-лошото е, че дори да се каже самата, самата и пак самата истина, отново никой няма да повярва.
    Защо е така ли? Ами защото над 35 години лъжи са доста много лъжи. Когато те лъжат постоянно, как да имаш доверие?
    Народът НЯМА доверие на институциите. Което значи, че няма държава.

    19:16 18.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 среднощен

    15 2 Отговор
    "...Смущава ме още, че много бързо разследването се насочи към една-единствена версия, призна той и добави, че лично той не е убеден, че това, което се изнася е истината, без да са изследвани всички останали версии. Това, което се случи е непрофесионално...";

    Без коментар...

    19:26 18.02.2026

  • 28 Заради упойката

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ли е правил тези врътки по маршрута?

    19:26 18.02.2026

  • 29 За виагра

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    казаха ли?

    19:27 18.02.2026

  • 30 Ти да видиш

    10 6 Отговор
    В една нормална държава този индивид, към когото "бяха точни с парите" не би се занимавал с политика и държавна администрация. Да не говорим, че щеше да е съкилийник на Бай Ставри. Чудя се кой и как натиска медиите да му дават такава трибуна.

    19:27 18.02.2026

  • 31 ООрана държава

    16 4 Отговор
    Господин Демерджиев, русата риба днес 20 пъти каза "вервайте ми" "доверете ми се" "уверявам ви"... И понеже народа е пр0ст, това е истината за народа..... Многл ясно че не е истина, нищп с нищо не съвпада в тия приказки от 1001 нощ.... От хиляди гилзи в горяла сграда са намерени 4те с който са са изпозастреляли, че даже единия 2 пъти щото не е уцелил първия опит

    19:28 18.02.2026

  • 32 Не съм тъп..

    19 4 Отговор
    Най зле скълъпената версия за всички времена. Наша корумпирана МВР и прокуратура поне някаква по реална версия да ни бяхте излъгали,.
    Секти и зомбита, иначе избити като нарко долари от колумбийски сериал с Пабло Ескобар..

    19:32 18.02.2026

  • 33 Честно

    13 2 Отговор
    Да ти кажа,
    Никой не е убеден,че това,което се представя е истината.
    Ама ти откри топлата вода.

    19:34 18.02.2026

  • 34 дядото

    12 3 Отговор
    много,ама много граждани не вярваме,че казват истината.

    19:36 18.02.2026

  • 35 Изчезни!

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тоалетна хартия Саяние":

    ИДИОТ

    19:37 18.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бащата на някаква Саяна":

    Нали знаеш,че баща ти я уби и ще си излети присъдата.
    А ти Няма какво да направиш

    Така,че спри с простотиите си.

    19:41 18.02.2026

  • 38 Механик

    17 1 Отговор
    За сведение на всички колеги.
    Удар в главата, който носи 60-80 джаула енергия води до неминуем нокаут (най-малко).
    Изстрел от ловна пушка носи между 1500 и 4000 джаула енергия.
    Дори да предположим че само част от заряда е попаднал в главата, то излиза, че дори да е попаднала 1/25-та е достатъчно да доведат човека до безсъзнание.
    Казано инак- не може да се гръмнеш в главата с ловна пушка, тя да ти отнесе ченето и ти да си в съзнание, че да се дозастреляш с пистолета.

    Коментиран от #41, #48

    19:43 18.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 На мястото

    6 1 Отговор
    на самоубитите е намерен само 1 пистолет? Или греша? Те чоп ли са хвърляли за номер по ред или един е опукал, двамата и после себе си?

    19:47 18.02.2026

  • 41 Е как с ловна пушка

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    в лявото слепоочие?

    Коментиран от #46

    19:49 18.02.2026

  • 42 Защо

    13 1 Отговор
    Ме изтрихте,защото задавам неудобни въпроси на съчинителите на версия от МВР,която още в началото но представиха прокурорската мафия и до налягат да я налагат.Ами покажете директно как се разстрелват.Какво на всеки 10 дена ни показвате монтирани филмчета?И вик не си вярвате,ама трябва да прикриват дебелото.Не видяхте ли снимката му с. Калушев и Алексей Петров.

    19:53 18.02.2026

  • 43 бодала

    8 1 Отговор
    Тази най-нескопосаната лъжа на тези ,които ни управляват над 35 години. Това означа са ни трепали ,като хлебарки без скрупули. много години и безнаказаност.

    19:54 18.02.2026

  • 44 Лъжа е

    7 1 Отговор
    Избити са от данс

    19:56 18.02.2026

  • 45 дядото

    15 1 Отговор
    може да го изтрият,но ще попитам. кой "гении" твърди,че след истрел с 9 -пара,опрян под брадичката и вероятно раздробил лицевите кости,човек ще оставе в съзнание,че и ще се "до"самоубие.смешници

    19:58 18.02.2026

  • 46 Механик

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Е как с ловна пушка":

    Е па нали писаха онзи ден, че единия се е прострелял с ловна пушка ама не се уцелил както трябва. Изстрела бил му отнесъл челюстта и част от лицето, но той останал жив. След което извадил пищовче 22-ри калибър (флоберка му викате тука) се гръмнал в слепоочието.
    Потърсете из нета, а дори и в архива на тоя сайт и ще прочетете.

    Коментиран от #51

    20:00 18.02.2026

  • 47 Аз бях убеден

    5 5 Отговор
    Аз бях убеден, че Иван "Бях точен с парите" не става за вътрешен министър и днес му го доказаха.

    20:01 18.02.2026

  • 48 Що си не гледаш механизмите?

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Тези приказки важат когато се сблъскват абсолютно твърди тела. Проникването на куршум в главата въобще не е такъв случай. Куршумът преодолява тъканите, деформира се, нанася поражения, губи част от енергията си и излиза през изходното отверстие. При зло стечение на обстоятелствата може да нарани още някого.

    20:05 18.02.2026

  • 49 От заглавието

    3 2 Отговор
    И ние не сме убедени че това което се изнася е истината. Половината истина не е никаква истина. Не знам дали ще разберем истината.

    20:07 18.02.2026

  • 50 Дедо

    3 2 Отговор
    Основните купувачи на гласове за Пеефски и Борисофф са известните от десетки години Данчо Пръча , Митко Галата, Методи от Буковлък и Ицо Широката ортака на Митьо Очите.

    20:11 18.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не внимаваш

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Да питам":

    Ламата се е гръмнал с револвер.

    20:19 18.02.2026

  • 53 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Естествено, че не е! Трябва чуждо разследване, нашите лъжат и мажат!
    Наркотици от Мексико и каптагон (фармация Дупница, соя Паунова) за Турция - това са двете контролни точки по диагонала на РБ!

    20:25 18.02.2026

  • 54 Перо

    3 2 Отговор
    Тоя никога няма да разбере каква е истината! Най-простия и некадърен министър на МВР!

    20:34 18.02.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ТОВА УГОЕНО ПРАСЕ и ФАШИСТА ДАМАДЖАНОВ СА САМО ЗА ЗАТВОР ...................... ФАКТ !

    20:49 18.02.2026

  • 56 Майстора

    2 1 Отговор
    Ако Радев вземе този в екипа си, по добре да се откаже от политиката.Такива службогонци още Вазов ги е описал.

    22:24 18.02.2026

