Иван Демерджиев за „Петрохан“: Не съм убеден, че това, което се изнася, е истината

Има много въпроси по трагедията „Петрохан“. Мен много ме притеснява, че трагедията се използва за атака по политическия опонент, освен това докато всички говорят за трагедията „Петрохан“ правителството в оставка, ежедневно замита следи, уволнява хора, назначава хора, раздава пари. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

В мен буди недоумение как е допуснато основен свидетел да напусне страната и как така мястото, на което има две убийства, беше обработено за 24 часа и кемперът бе преместен, а там, където имаме самоубийства, вече не знам колко дни се охранява и никой не се допуска. Недоверието, което пораждат изказванията на прокуратурата и разследващите, става все по-голямо от страна на обществото, коментира той.

По мое време не е имало съвместни учения с групата на „Петрохан“, подчерта бившият служебен министър на вътрешните работи. „Нека се спре с тези спекулации! Не става въпрос за съвместно учение, а използване на тренировъчни оръжия, за да могат служителите да се обучават. Срамно е МВР да е по-зле оборудвано от частна организация. Колаборация не е имало“, каза той.

Демерджиев поясни, че не е бил ангажиран със сигнала за „Петрохан“, нека се зададе въпросът на прокуратурата, посочи novini.bg. Когато аз бях в системата давах много ясно и бързо информация на обществеността“. По думите му, колкото повече информацията се бави, толкова повече недоверието към институциите нараства.

Смущава ме още, че много бързо разследването се насочи към една-единствена версия, призна той и добави, че лично той не е убеден, че това, което се изнася е истината, без да са изследвани всички останали версии. Това, което се случи е непрофесионално.

Според него, служебният кабинет не може да се справи с тежката задача за съдебна реформа. Нека се съсредоточи към организирането на честни избори. Надявам се, че МВР ще приложи добрите практики и няма да допусне случилото се на предишни избори.

Вече текат информации, че парите, които изтичаха в последния момент може да отиват за купуване на гласове. Нека се проверят парите, които отиват към определени общини за обществени поръчки, предупреди бившият служебен вътрешен министър.

Големите проблеми на обществото ни днес са корупцията, престъпността и честността на вота. Според него те са свързани. Купувачите на гласове се знаят от МВР. Работата на полицията трябва да започне работа незабавно, за да се пресекат порочните практики, стана ясно от думите му, каза още Иван Демерджиев.