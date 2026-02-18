Иван Демерджиев за „Петрохан“: Не съм убеден, че това, което се изнася, е истината

Има много въпроси по трагедията „Петрохан“. Мен много ме притеснява, че трагедията се използва за атака по политическия опонент, освен това докато всички говорят за трагедията „Петрохан“ правителството в оставка, ежедневно замита следи, уволнява хора, назначава хора, раздава пари. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
В мен буди недоумение как е допуснато основен свидетел да напусне страната и как така мястото, на което има две убийства, беше обработено за 24 часа и кемперът бе преместен, а там, където имаме самоубийства, вече не знам колко дни се охранява и никой не се допуска. Недоверието, което пораждат изказванията на прокуратурата и разследващите, става все по-голямо от страна на обществото, коментира той.
По мое време не е имало съвместни учения с групата на „Петрохан“, подчерта бившият служебен министър на вътрешните работи. „Нека се спре с тези спекулации! Не става въпрос за съвместно учение, а използване на тренировъчни оръжия, за да могат служителите да се обучават. Срамно е МВР да е по-зле оборудвано от частна организация. Колаборация не е имало“, каза той.
Демерджиев поясни, че не е бил ангажиран със сигнала за „Петрохан“, нека се зададе въпросът на прокуратурата, посочи novini.bg. Когато аз бях в системата давах много ясно и бързо информация на обществеността“. По думите му, колкото повече информацията се бави, толкова повече недоверието към институциите нараства.
Смущава ме още, че много бързо разследването се насочи към една-единствена версия, призна той и добави, че лично той не е убеден, че това, което се изнася е истината, без да са изследвани всички останали версии. Това, което се случи е непрофесионално.
Според него, служебният кабинет не може да се справи с тежката задача за съдебна реформа. Нека се съсредоточи към организирането на честни избори. Надявам се, че МВР ще приложи добрите практики и няма да допусне случилото се на предишни избори.
Вече текат информации, че парите, които изтичаха в последния момент може да отиват за купуване на гласове. Нека се проверят парите, които отиват към определени общини за обществени поръчки, предупреди бившият служебен вътрешен министър.
Големите проблеми на обществото ни днес са корупцията, престъпността и честността на вота. Според него те са свързани. Купувачите на гласове се знаят от МВР. Работата на полицията трябва да започне работа незабавно, за да се пресекат порочните практики, стана ясно от думите му, каза още Иван Демерджиев.
15 Криминалиста
До коментар #8 от "голям смях":Ботев спомена, че има такъв случай в практиката си преди десетилетия, когато самоубиец стреля под брадичката си, но куршума не засяга мозъка, а с втори изстрел се застрелва смъртоносно.
18:59 18.02.2026
19:01 18.02.2026
19 Всички дето са точни с парите
Коментиран от #22
19:10 18.02.2026
22 В аптеката
До коментар #20 от "СВД":Много бързам!Чакат ме на легло !
19:12 18.02.2026
23 Наистина
19:12 18.02.2026
25 Механик
По-лошото е, че дори да се каже самата, самата и пак самата истина, отново никой няма да повярва.
Защо е така ли? Ами защото над 35 години лъжи са доста много лъжи. Когато те лъжат постоянно, как да имаш доверие?
Народът НЯМА доверие на институциите. Което значи, че няма държава.
19:16 18.02.2026
28 Заради упойката
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ли е правил тези врътки по маршрута?
19:26 18.02.2026
29 За виагра
До коментар #1 от "Последния Софиянец":казаха ли?
19:27 18.02.2026
32 Не съм тъп..
Секти и зомбита, иначе избити като нарко долари от колумбийски сериал с Пабло Ескобар..
19:32 18.02.2026
38 Механик
Удар в главата, който носи 60-80 джаула енергия води до неминуем нокаут (най-малко).
Изстрел от ловна пушка носи между 1500 и 4000 джаула енергия.
Дори да предположим че само част от заряда е попаднал в главата, то излиза, че дори да е попаднала 1/25-та е достатъчно да доведат човека до безсъзнание.
Казано инак- не може да се гръмнеш в главата с ловна пушка, тя да ти отнесе ченето и ти да си в съзнание, че да се дозастреляш с пистолета.
Коментиран от #41, #48
19:43 18.02.2026
41 Е как с ловна пушка
До коментар #38 от "Механик":в лявото слепоочие?
Коментиран от #46
19:49 18.02.2026
46 Механик
До коментар #41 от "Е как с ловна пушка":Е па нали писаха онзи ден, че единия се е прострелял с ловна пушка ама не се уцелил както трябва. Изстрела бил му отнесъл челюстта и част от лицето, но той останал жив. След което извадил пищовче 22-ри калибър (флоберка му викате тука) се гръмнал в слепоочието.
Потърсете из нета, а дори и в архива на тоя сайт и ще прочетете.
Коментиран от #51
20:00 18.02.2026
До коментар #38 от "Механик":Тези приказки важат когато се сблъскват абсолютно твърди тела. Проникването на куршум в главата въобще не е такъв случай. Куршумът преодолява тъканите, деформира се, нанася поражения, губи част от енергията си и излиза през изходното отверстие. При зло стечение на обстоятелствата може да нарани още някого.
20:05 18.02.2026
52 Не внимаваш
До коментар #51 от "Да питам":Ламата се е гръмнал с револвер.
20:19 18.02.2026
53 Ти да видиш
Наркотици от Мексико и каптагон (фармация Дупница, соя Паунова) за Турция - това са двете контролни точки по диагонала на РБ!
20:25 18.02.2026
