На „Герена“ вдигат тавана на заплатите заради трансфер

8 Януари, 2026 10:59 752 1

Да се търсят евтини играчи, които да бъдат продадени скъпо

На „Герена“ вдигат тавана на заплатите заради трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На „Герена“ са готови да направят всичко възможно, за да се подсилят с играч, който да разчупи малко трансферните правила, които бяха наложени покрай финансовата криза. Да се търсят евтини играчи, които да бъдат продадени скъпо. Сега в Левски са стигнали до идеята, че може да хвърлят сериозен ресурс поне за един футболист, но той да бъде име и класа. За целта шефовете дори ще нарушат тавана за заплати, пише „Мач Телеграф“.

Освен това се очаква и да платят сериозна сума за един от набелязаните от тях играчи, който е офанзивен футболист. Основната цел на „сините“ е да се подсили нападението, защото има възможност Левски да се раздели с един от играчите в атака. И това е Марин Петков, който се предлага на много отбори, но се очаква нещата около него да се раздвижат в края на месеца.

Другата цел на селекцията ще бъде привличането на още един бранител. Тя се наложи, след като Цунами бе продаден в Турция, а ситуацията около Кристиан Димитров продължава да е неясна. Националът уж трябваше да подпише нов договор със „сините“ и бе обещал да го направи, но това все още не се е случило. Освен това вече има и сериозни кандидати за него извън България. Тим от Истанбул го изкушава с много по-добра оферта от тази на Левски. Майкон призна, че се водят разговори за нов договор, но тежката дума там ще имат мениджърите му.


  • 1 Гост

    1 2 Отговор
    "И това е Марин Петков, който се предлага на много отбори, но се очаква нещата около него да се раздвижат в края на месеца."

    И всеки вика: "много е добър, вземи го ти..."! Ако беше класен играч, отборите щяха да го искат, а не от Герена да го "предлагат" на други...

    11:22 08.01.2026

