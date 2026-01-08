Интер е зимен шампион на Серия А! Това стана факт, след като "нерадзурите" спечелиха визитата си на Парма с 2:0 и точно в средата на сезона, след 19 изиграни мача, са еднолични лидери в класирането на Ботуша, като те ще запазят лидерската си позиция дори при успех на преследвача Милан утре срещу Дженоа.

Миланският гранд не впечатли с играта си тази вечер, но и не срещна сериозен отпор от страна на отбора домакин. Така "нерадзурите" без особени затруднения откриха малко преди почивката с гол на Федерико Димарко (42'), а крайният резултат оформи Маркюс Тюрам (90'+8') в добавеното време на двубоя. Малко преди това се разписа и Анже-Йоан Бони, но неговият гол не бе зачетен след намеса на ВАР.

Непосредствено преди този двубой пък шампионът Наполи направи непростимо равенство 2:2 срещу Верона и след успеха на Интер изостана на четири точки от върха.

В миналия кръг Парма не успя да извлече максимума срещу Сасуоло и стигна до равенство 1:1. Въпреки това старши треньорът Карлос Куеста се довери на почти същите футболисти и направи само една промяна. Така Саша Бричги бе разпределен да започне от първата минута вместо Лаутаро Валенти.

За разлика от предходния двубой, когато миланци спечелиха с 3:1 срещу Болоня, този път Кристиан Киву направи сериозен брой промени. Те бяха цели четири на брой във всички зони на терена, като този път наставникът на "нерадзурите" реши да стартира с Карлос Аугусто, Петър Сучич, Хенрих Мхитарян и Франческо Пио Еспозито вместо Алесандро Бастони, Николо Барела, Пьотър Жиелински и Маркюс Тюрам.

Мъглата обгърна стадион "Енио Тардини" в часовете около двубоя и се задържа и за първия съдийски сигнал, като упорито отказваше да напусне спортното съоръжение. Въпреки това футболистите опитаха да зарадват публиката и около четвърт час след началото Бисек опита атрактивно да преодолее вратаря Коври, който протегна ръка и след помощ от гредата изчисти топката в корнер. Две минути по-късно аржентинската суперзвезда на гостите Лаутаро Мартинес също бе близо до гола. Федерико Димарко сервира в пеналтерията топката върху главата на своя съотборник, който засече от движение, а коженото кълбо прелетя встрани от вратата. След това пропуски направиха още Мхитарян, Еспозито и Чалханоолу, които можеха да се окажат фатални за миланския гранд половин час след началото на двубоя. Домакините организираха бързо нападение, което завърши с шут на централния нападател Якоб Ондрейка и само гредата спаси Ян Зомер, който изглеждаше изненадан от положението.

Това положение определено стресна момчетата на Кристиан Киву, които тръгнаха отново в атака и на свой ред Еспозито нацели гредата. Паниката обаче имаше и негативни последствия, тъй като Чалханоолу си изкара жълт картон, а това бе неговото трето официално предупреждение в Серия А от началото на сезона. Четири минути по-късно турчинът опита да се реваншира за нарушението си и не бе далеч от истината, но се подхлъзна неприятно точно преди да нанесе удар от границата на наказателното поле. Това обаче бе само прелюдия към онова, което предстоеше, и четири минути преди края на редовното време гостите най-накрая стигнаха до гол.

След спорно положение в наказателното поле на домакините Федерико Димарко прати топката във вратата на Парма, но главният съдия Андреа Коломбо се усъмни в редовността на попадението и насрочи преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Мъглата, която продължаваше да се разстила, определено затрудни рефера, докато гледаше положението, и накрая стана ясно, че повече от три минути Коломбо чакаше сигнал от видеоасистент-реферите какво точно се е случило. В крайна сметка стана ясно, че гол има и играта бе подновена от центъра, а миланци вдигнаха ръце победоносно.

През второто полувреме обстановката бе още по-мудна и изненадващо домакините представиха постна продукция, в която просто се опитваха да не допуснат втори гол, като по случайност да организират някоя контраатака, за да изненадат съперника. Разбира се, тяхната тактика не сработи и „нерадзурите“, без да влагат много усилия, се настаниха в тяхната половина, търсейки втори гол, който с напредването на двубоя изглеждаше все по-близо. Така се стигна до добавеното време на срещата, когато Анже-Йоан Бони, който се появи на мястото на Лаутаро Мартинес 6 минути преди края на редовното време, прати топката във вратата, пазена от Корви. След преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР обаче стана ясно, че попадението не е било редовно заради засада по време на головата атака. Въпреки това веднага след подновяването на играта гостите организираха нова атака и чрез Маркюс Тюрам най-накрая стигнаха до отбелязването, което официално уби интригата, а оставащите секунди игра след новото изпълнение на центъра просто се доиграха.