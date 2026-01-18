Новини
Сезон 2026 може да се окаже ключов за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

18 Януари, 2026 19:09 302 0

  • макс верстапен-
  • формула 1-
  • ред бул-
  • бъдеще-
  • нови правила

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028-а

Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сезон 2026 във Формула 1 може да се превърне в решаващ момент за бъдещето на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Това призна самият нидерландец в интервю за вестник De Telegraaf, цитирано от sportal.bg.

Верстапен има действащ договор с Ред Бул до края на 2028 година, но в контракта са заложени клаузи, които биха позволили предсрочното му напускане при определени обстоятелства. Именно затова сезон 2026, когато във Формула 1 ще влязат в сила изцяло нови технически правила, се очаква да даде ясен ориентир кои отбори са се адаптирали най-добре към промените.

„Може ли 2026 година да бъде решаваща? По принцип – да. Но аз лично подхождам доста спокойно към тази тема. Каквото и да се случи, ще намеря начин да се справя и нещата ще се подредят“, коментира Верстапен.

Пилотът не изключи и възможността да напусне спорта по-рано от очакваното, ако развитието след въвеждането на новите правила не отговаря на очакванията му. „Има ли шанс да не карам до 2029-а, ако новият регламент не ми допадне? Да, но това би означавало наистина много лошо развитие за нас. Винаги съм казвал, че искам да завърша кариерата си във Формула 1 с Ред Бул. Имам отлични отношения с отбора и това е изключително важно. Все пак трябва да се случат още много неща, за да има пълна яснота, и те не са свързани само с Формула 1“, допълни нидерландецът.


