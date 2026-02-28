Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей

Американо-израелска операция уби няколко висши ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей, съобщиха Fox News, израелския Channel 12 и Reuters, позовавайки се на висш израелски служител, както и Axios, позовавайки се на свой източник.

Според Axios, израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер е информирал няколко висши служители във Вашингтон за смъртта на върховния лидер на Иран.

След новината за смъртта на аятолаха, иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до офиса на Хаменей, съобщи, че той „командва бойното поле с твърдост и увереност“.

CNN, позовавайки се на източник, съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на Хаменей.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви множество признаци на смъртта на Хаменей. Той заяви, че американско-израелската операция е разрушила резиденцията на иранския лидер в Техеран.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че доколкото му е известно, Хаменей е жив.

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад, вторият по население град в Иран. Провъзгласен е за Велик аятолах през 1994 г. Оттогава той многократно критикува американското правителство, а през 2014 г. нарича Съединените щати „символ на тиранията срещу цялото човечество“.

Обявявайки началото на военни действия срещу Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече настоящото иранско ръководство „куп жестоки и опасни хора“. Той заяви, че враждебните дейности на иранското правителство пряко заплашват Съединените щати.