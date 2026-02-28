Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей

Американо-израелска операция уби няколко висши ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей, съобщиха Fox News, израелския Channel 12 и Reuters, позовавайки се на висш израелски служител, както и Axios, позовавайки се на свой източник.
Според Axios, израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер е информирал няколко висши служители във Вашингтон за смъртта на върховния лидер на Иран.
След новината за смъртта на аятолаха, иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до офиса на Хаменей, съобщи, че той „командва бойното поле с твърдост и увереност“.
CNN, позовавайки се на източник, съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на Хаменей.
По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви множество признаци на смъртта на Хаменей. Той заяви, че американско-израелската операция е разрушила резиденцията на иранския лидер в Техеран.
Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че доколкото му е известно, Хаменей е жив.
Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад, вторият по население град в Иран. Провъзгласен е за Велик аятолах през 1994 г. Оттогава той многократно критикува американското правителство, а през 2014 г. нарича Съединените щати „символ на тиранията срещу цялото човечество“.
Обявявайки началото на военни действия срещу Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече настоящото иранско ръководство „куп жестоки и опасни хора“. Той заяви, че враждебните дейности на иранското правителство пряко заплашват Съединените щати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЗОРО
Коментиран от #28
23:44 28.02.2026
3 Наблюдател
Разчитат единствено на цветна революция вътре в страната и за целта се търсят подлоги и марионетки като в България, готови да разпродадат страната на чужди фирми в замяна на 30 сребърника.
Коментиран от #23, #42
23:44 28.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе
23:45 28.02.2026
6 Сатана Z
Приблизително 20 милиона барела петрол преминават през Ормузкия проток на ден, което представлява една пета от световните запаси от петрол.
Сега Ормузкият проток е затворен и нито един петролен танкер не може да влезе или излезе от Персийския залив.
Според JP Morgan, затварянето на Ормузкия проток може да доведе до покачване на цените на петрола до 120-130 долара за барел.
През 2024 г. износът на суров петрол и кондензат от Саудитска Арабия представлява 38% от общите доставки на петрол през Ормузкия проток (5,5 милиона барела на ден).
Дори САЩ и ЕС получават петрол по този маршрут, в допълнение към големи потребители като Китай и Индия.
Коментиран от #21
23:45 28.02.2026
7 Фен на кремъл
Коментиран от #16
23:45 28.02.2026
8 Али Химика
23:45 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ганди
Тръмп три дена предлага мир, но аятоласите избраха войната!
Коментиран от #29
23:47 28.02.2026
11 таксиджия 🚖
23:48 28.02.2026
12 Хикмет
Коментиран от #17, #19
23:49 28.02.2026
13 Тимур
Коментиран от #18
23:49 28.02.2026
14 Гориил
23:50 28.02.2026
15 Скрий се, бе
23:50 28.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бикмет
До коментар #12 от "Хикмет":Много тъгуват някои "българи" тек за смъртта на терористи.
Коментиран от #22
23:51 28.02.2026
18 И на тебе
До коментар #13 от "Тимур":И на тебе, Гаджал.
Коментиран от #25
23:51 28.02.2026
19 таксиджия 🚖
До коментар #12 от "Хикмет":Те тия нямат коли, карат ел тротинетки и се возят в метрото. Храна почти не ядат, само трева и синтетични подсладители употребяват.
23:51 28.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха
До коментар #6 от "Сатана Z":Отдавна има алтернативни път.
23:53 28.02.2026
22 Хикмет
До коментар #17 от "Бикмет":Ще квичиш от глад.
Коментиран от #31
23:53 28.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Педерастийка
23:53 28.02.2026
25 Тимур
До коментар #18 от "И на тебе":Благодаря копей! Да са живи и здрави и евреи и перси и да живеят по правилата на цивилизацията
Коментиран от #36
23:53 28.02.2026
26 Пилотът Гошу
23:54 28.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тръмп вече е
До коментар #2 от "ЗОРО":избрал, кой ще управлява Иран. За каква победа говориш )))
23:54 28.02.2026
29 разбивача на илюзии
До коментар #10 от "ганди":Тръмп предлагал мир на Иран??
Че аз не съм чул Иран да са нападали КРАЙБРЕЖИЕТО на САЩ!!! За какъв мир иде реч, когато САЩ водят война зад два океана и кой е агресора???
23:54 28.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пич
23:55 28.02.2026
33 аz СВО Победа 80
23:56 28.02.2026
34 хаха
Сега путлераските пислямисти има да врещят - "ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ!"
23:56 28.02.2026
35 Копейка
23:57 28.02.2026
36 За нищо, пробит евроцент
До коментар #25 от "Тимур":Ще ти дам 2 стари лева да имаш за хляб. Ха ха ха
Коментиран от #43
23:57 28.02.2026
37 Пилотът Гошу
До коментар #23 от "Да ама не":Голям зор имате кой ще ръководи там... Шахът как си замина? Сега пак той? Това неграмотните сте много смешни как подскачате за глупости, все едно това не са повтарящи се процеси инициирани от нуждите на силните на деня... Саддам същата работа, Хамас, ИДИЛ... Създават ги, подкрепят ги когато им вършат работа, свалят си ги, а вие лумпените мислите, че освобождават някого... Никой не води войни за други цели, освен печалба.
23:57 28.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ДрайвингПлежър
Дори да е така, не означава, че режима пада. Той не се държи само на Хаменей и всъщност има крила, които са много по-радикални и отдавна призовават за джихад. Ако те надделеят жална им майка и на евреите и на американците
23:59 28.02.2026
42 Опа
До коментар #3 от "Наблюдател":Да така е, но ще ги бомбят до откат.
23:59 28.02.2026
43 Тимур
До коментар #36 от "За нищо, пробит евроцент":Чудесно,щедростта е признак за цивилизованост
00:00 01.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Zахарова
00:00 01.03.2026
46 авраам
00:00 01.03.2026
47 Така се получава
00:00 01.03.2026
48 Пилотът Гошу
До коментар #38 от "Хмм":Радев ти изува гащите на теб 35 години... Не знам що въобще ви дават да гласувате... Не, че има за кого, ма да настъпваш една и съща мотика с десетилетия...
00:01 01.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Град Козлодуй
Коментиран от #52
00:02 01.03.2026
51 az СВО Победа 80
00:04 01.03.2026
52 Жив ли си бе?
До коментар #50 от "Град Козлодуй":Куц индус.
00:05 01.03.2026