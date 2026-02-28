Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей

Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей

28 Февруари, 2026 23:36, обновена 28 Февруари, 2026 23:40 1 692 52

  • иран-
  • али хаменей-
  • смълт-
  • убит

CNN съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на върховния лидер на Иран

Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американо-израелска операция уби няколко висши ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей, съобщиха Fox News, израелския Channel 12 и Reuters, позовавайки се на висш израелски служител, както и Axios, позовавайки се на свой източник.

Според Axios, израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер е информирал няколко висши служители във Вашингтон за смъртта на върховния лидер на Иран.

След новината за смъртта на аятолаха, иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до офиса на Хаменей, съобщи, че той „командва бойното поле с твърдост и увереност“.

CNN, позовавайки се на източник, съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на Хаменей.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви множество признаци на смъртта на Хаменей. Той заяви, че американско-израелската операция е разрушила резиденцията на иранския лидер в Техеран.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че доколкото му е известно, Хаменей е жив.

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад, вторият по население град в Иран. Провъзгласен е за Велик аятолах през 1994 г. Оттогава той многократно критикува американското правителство, а през 2014 г. нарича Съединените щати „символ на тиранията срещу цялото човечество“.

Обявявайки началото на военни действия срещу Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече настоящото иранско ръководство „куп жестоки и опасни хора“. Той заяви, че враждебните дейности на иранското правителство пряко заплашват Съединените щати.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗОРО

    16 32 Отговор
    Иран ще победи!

    Коментиран от #28

    23:44 28.02.2026

  • 3 Наблюдател

    33 30 Отговор
    Нито армия могат да пратят в Иран, нито дълга война им изнася.
    Разчитат единствено на цветна революция вътре в страната и за целта се търсят подлоги и марионетки като в България, готови да разпродадат страната на чужди фирми в замяна на 30 сребърника.

    Коментиран от #23, #42

    23:44 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    21 27 Отговор
    Не вярваме на чифутските лъготии!

    23:45 28.02.2026

  • 6 Сатана Z

    15 26 Отговор
    България я чака тежка криза от понеделник .

    Приблизително 20 милиона барела петрол преминават през Ормузкия проток на ден, което представлява една пета от световните запаси от петрол.

    Сега Ормузкият проток е затворен и нито един петролен танкер не може да влезе или излезе от Персийския залив.

    Според JP Morgan, затварянето на Ормузкия проток може да доведе до покачване на цените на петрола до 120-130 долара за барел.

    През 2024 г. износът на суров петрол и кондензат от Саудитска Арабия представлява 38% от общите доставки на петрол през Ормузкия проток (5,5 милиона барела на ден).

    Дори САЩ и ЕС получават петрол по този маршрут, в допълнение към големи потребители като Китай и Индия.

    Коментиран от #21

    23:45 28.02.2026

  • 7 Фен на кремъл

    33 5 Отговор
    Защо винаги лоши неща се случват на добри хора като братовчедите ми аятоласи? Няма ли справедливост на този свят? Докога САЩ ще убиват терористи безнаказано?

    Коментиран от #16

    23:45 28.02.2026

  • 8 Али Химика

    19 2 Отговор
    Вс топ!

    23:45 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ганди

    25 20 Отговор
    Като не ще мира, на ти секира!
    Тръмп три дена предлага мир, но аятоласите избраха войната!

    Коментиран от #29

    23:47 28.02.2026

  • 11 таксиджия 🚖

    4 8 Отговор
    Днес стана ясно, че Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲 е израелски зионистки агент и масон. Подкрепя Израел.

    23:48 28.02.2026

  • 12 Хикмет

    18 20 Отговор
    Много се радват някои "българи" тука и пригласят на американците и еврейте, но като скочат бензина и нафтата до небето, а оттам и храните, ще вият като гладни чакали.

    Коментиран от #17, #19

    23:49 28.02.2026

  • 13 Тимур

    19 5 Отговор
    Честито иранци!

    Коментиран от #18

    23:49 28.02.2026

  • 14 Гориил

    3 16 Отговор
    Дотук това е просто черна пропаганда.

    23:50 28.02.2026

  • 15 Скрий се, бе

    5 5 Отговор
    Защо не е в бункер под земята,а се разхожда в резиденцията си? Едва ли има значение, просто ще го замести следващия по веригата.

    23:50 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бикмет

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    Много тъгуват някои "българи" тек за смъртта на терористи.

    Коментиран от #22

    23:51 28.02.2026

  • 18 И на тебе

    2 10 Отговор

    До коментар #13 от "Тимур":

    И на тебе, Гаджал.

    Коментиран от #25

    23:51 28.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    0 11 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    Те тия нямат коли, карат ел тротинетки и се возят в метрото. Храна почти не ядат, само трева и синтетични подсладители употребяват.

    23:51 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Отдавна има алтернативни път.

    23:53 28.02.2026

  • 22 Хикмет

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Бикмет":

    Ще квичиш от глад.

    Коментиран от #31

    23:53 28.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Педерастийка

    0 7 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    23:53 28.02.2026

  • 25 Тимур

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "И на тебе":

    Благодаря копей! Да са живи и здрави и евреи и перси и да живеят по правилата на цивилизацията

    Коментиран от #36

    23:53 28.02.2026

  • 26 Пилотът Гошу

    3 12 Отговор
    И от кого пък Израел ще получи снимки на тялото на аятолаха, който ако е убит, ще е заринат под останките на ударената сграда да речем...

    23:54 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп вече е

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    избрал, кой ще управлява Иран. За каква победа говориш )))

    23:54 28.02.2026

  • 29 разбивача на илюзии

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "ганди":

    Тръмп предлагал мир на Иран??
    Че аз не съм чул Иран да са нападали КРАЙБРЕЖИЕТО на САЩ!!! За какъв мир иде реч, когато САЩ водят война зад два океана и кой е агресора???

    23:54 28.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пич

    4 8 Отговор
    Не вярвам !!! Израел щеше да зарине информационното пространство с тези доказателства, ако ги имаше !!! Просто така се прави учебникарски!!!

    23:55 28.02.2026

  • 33 аz СВО Победа 80

    8 3 Отговор
    Ами сега, 🤔 какво да лъжа?

    23:56 28.02.2026

  • 34 хаха

    9 4 Отговор
    Преди 31 минути — Fox News съобщи, че 40 висши ирански лидери също са били убити, позовавайки се на израелски представители.

    Сега путлераските пислямисти има да врещят - "ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ!"

    23:56 28.02.2026

  • 35 Копейка

    9 2 Отговор
    Сега за кой да викаме, само за Северна Корея и Русия ? Иран отпадна, нали ? объркахме се

    23:57 28.02.2026

  • 36 За нищо, пробит евроцент

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Тимур":

    Ще ти дам 2 стари лева да имаш за хляб. Ха ха ха

    Коментиран от #43

    23:57 28.02.2026

  • 37 Пилотът Гошу

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Да ама не":

    Голям зор имате кой ще ръководи там... Шахът как си замина? Сега пак той? Това неграмотните сте много смешни как подскачате за глупости, все едно това не са повтарящи се процеси инициирани от нуждите на силните на деня... Саддам същата работа, Хамас, ИДИЛ... Създават ги, подкрепят ги когато им вършат работа, свалят си ги, а вие лумпените мислите, че освобождават някого... Никой не води войни за други цели, освен печалба.

    23:57 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ДрайвингПлежър

    4 4 Отговор
    И кога разчистиха останките от сринатите сгради, че го извадиха и снимаха?

    Дори да е така, не означава, че режима пада. Той не се държи само на Хаменей и всъщност има крила, които са много по-радикални и отдавна призовават за джихад. Ако те надделеят жална им майка и на евреите и на американците

    23:59 28.02.2026

  • 42 Опа

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Да така е, но ще ги бомбят до откат.

    23:59 28.02.2026

  • 43 Тимур

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "За нищо, пробит евроцент":

    Чудесно,щедростта е признак за цивилизованост

    00:00 01.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Zахарова

    4 2 Отговор
    Скърбя!

    00:00 01.03.2026

  • 46 авраам

    2 2 Отговор
    стига лъгахте бе!

    00:00 01.03.2026

  • 47 Така се получава

    3 1 Отговор
    когато помагаш на терористи Хамас, Хизбула, Русия, Хусите и други знайни и не знайни болни мозъци, които аятоласите са снабдявали с огромни количества оръжия за атентати и престъпления.

    00:00 01.03.2026

  • 48 Пилотът Гошу

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хмм":

    Радев ти изува гащите на теб 35 години... Не знам що въобще ви дават да гласувате... Не, че има за кого, ма да настъпваш една и съща мотика с десетилетия...

    00:01 01.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Май няма да се оправи човека.

    Коментиран от #52

    00:02 01.03.2026

  • 51 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Ударен е Бурж Ал Араб в Дубай!

    00:04 01.03.2026

  • 52 Жив ли си бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй":

    Куц индус.

    00:05 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания