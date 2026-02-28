Новини
Манчестър Сити измъкна ценна победа над Лийдс

28 Февруари, 2026 21:29

Антоан Семеньо реализира единственото попадение

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Манчестър Сити надделяу, като гост, над Лийдс с 1:0 в двубой от 28-ия кръг на английската Висша лига.

Българският национал Илия Груев започна като титуляр за домакините и демонстрира стабилна игра в средата на терена, преди да бъде заменен от Уилфред Нонто в 75-ата минута.

Антоан Семеньо реализира единственото попадение в добавеното време на първата част.

След този резултат Лийдс остава на 15-о място във временното класиране с актив от 31 точки, докато Манчестър Сити продължава да преследва върха, заемайки втората позиция с 59 точки.


Новини по спортове:
