Байерн Мюнхен надви Борусия Дортмунд в голов спектакъл

Байерн Мюнхен излезе победител в класическото дерби срещу Борусия Дортмунд с резултат 3:2. Двубоят от 24-ия кръг на Бундеслигата игран на "Сигнал Идуна Парк" предложи истинска драма, пет попадения и напрежение до последния съдийски сигнал.

В 26-ата минута домакините от Дортмунд дадоха тон на зрелището. След прецизно изпълнен свободен удар от Даниел Свенсон, Нико Шлотербек се възползва от неразбирателство в отбраната на баварците и с глава откри резултата – 1:0 за "жълто-черните".

След почивката Байерн показа шампионски характер. В 54-ата минута Йозуа Кимих демонстрира класа с техничен пас към Серж Гнабри, който асистира на Хари Кейн. Английският голмайстор не пропусна да възстанови равенството – 1:1.

Гостите от Мюнхен продължиха да натискат и в 70-ата минута получиха дузпа. Хари Кейн застана хладнокръвно зад топката и изведе Байерн напред – 2:1.

Дортмунд не се предаде и в 83-ата минута Даниел Свенсон отново се разписа, този път след центриране на Марсел Забицер, за да върне интригата – 2:2.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, Байерн нанесе решителния удар. В 87-ата минута Майкъл Олисе центрира опасно, а след неубедително изчистване на Джоб Белингам, топката попадна у Кимих, който с мощен шут в горния десен ъгъл оформи крайното 3:2 за гостите.

С този успех Байерн Мюнхен затвърди лидерската си позиция в Бундеслигата, събирайки 63 точки и увеличавайки аванса си пред втория в класирането – Борусия Дортмунд, който остава с 52 точки.