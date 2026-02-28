Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Волейбол »
Симеон Николов най-добър разпределител в Русия

Симеон Николов най-добър разпределител в Русия

28 Февруари, 2026 22:12 413 4

  • волейбол-
  • симеон николов-
  • русия-
  • разпределител -
  • локомотив новосибирск-
  • идеалния отбор-
  • суперлига

С всяка изминала среща младият българин затвърждава позицията си сред най-добрите разпределители в Суперлигата

Симеон Николов най-добър разпределител в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен ас Симеон Николов продължава да впечатлява спортната общественост в Русия. Младият разпределител на Локомотив (Новосибирск) бе отличен като най-добър на своя пост и заслужено намери място в Идеалния отбор на 27-ия кръг в руската Суперлига. Само на 19 години, Николов вече се утвърждава като ключова фигура не само в клубния си тим, но и на международната сцена.

В престижната селекция до него застават още именити състезатели като диагоналът Роман Мурашко (Динамо ЛО), либерото Александър Янутов (Енисей), блокировачите Алексей Лобозенко (НОВА) и Артьом Мелников (Динамо-Урал), както и посрещачите Андрей Сурмачевски (Зенит-Казан) и Владислав Енин (Динамо-Урал).

Този кръг се оказа особено успешен за Локомотив (Новосибирск), воден от българския треньор Пламен Константинов. Тимът постигна своята 22-ра победа в шампионата, след като разгроми Факел-Ямал в Новий Уренгой с категоричното 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) гейма. Силното представяне на Николов бе ключово за убедителния успех на гостите.

Припомняме, че Симеон Николов наскоро бе избран за шести в престижната класация „Спортист на годината на България“ за 2025-а, което е поредното признание за неговия талант и отдаденост на волейбола.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    категоричното 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) гейма.

    22:32 28.02.2026

  • 4 Иван Иванов

    0 0 Отговор
    Уволнете редактора.

    22:33 28.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове