Симеон Николов най-добър разпределител в Русия

Българският волейболен ас Симеон Николов продължава да впечатлява спортната общественост в Русия. Младият разпределител на Локомотив (Новосибирск) бе отличен като най-добър на своя пост и заслужено намери място в Идеалния отбор на 27-ия кръг в руската Суперлига. Само на 19 години, Николов вече се утвърждава като ключова фигура не само в клубния си тим, но и на международната сцена.

В престижната селекция до него застават още именити състезатели като диагоналът Роман Мурашко (Динамо ЛО), либерото Александър Янутов (Енисей), блокировачите Алексей Лобозенко (НОВА) и Артьом Мелников (Динамо-Урал), както и посрещачите Андрей Сурмачевски (Зенит-Казан) и Владислав Енин (Динамо-Урал).

Този кръг се оказа особено успешен за Локомотив (Новосибирск), воден от българския треньор Пламен Константинов. Тимът постигна своята 22-ра победа в шампионата, след като разгроми Факел-Ямал в Новий Уренгой с категоричното 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) гейма. Силното представяне на Николов бе ключово за убедителния успех на гостите.

Припомняме, че Симеон Николов наскоро бе избран за шести в престижната класация „Спортист на годината на България“ за 2025-а, което е поредното признание за неговия талант и отдаденост на волейбола.