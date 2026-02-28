Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шарл Льоклер се ожени в Монте Карло: сватба мечта и Ферари за 30 милиона евро (ВИДЕО)

Шарл Льоклер се ожени в Монте Карло: сватба мечта и Ферари за 30 милиона евро (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 20:50 397 0

  • шарл льоклер-
  • ферари-
  • александра сен-мльо -
  • брак -
  • церемония-
  • монте карло-
  • формула 1

Пилотът и Александра Сен-Мльо казаха „да“ на частна церемония в Монако

Шарл Льоклер се ожени в Монте Карло: сватба мечта и Ферари за 30 милиона евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Шарл Льоклер вече е женен мъж. Звездата на Ферари и дългогодишната му половинка Александра Сен-Мльо сключиха брак на стилна и строго охранявана церемония в Монте Карло, седмица преди старта на сезон 2026 във Формула 1.

Новината беше обявена още на 2 ноември, но днес в Княжество Монако двамата официално си казаха „да“. Макар събитието да бе планирано като напълно частно, в социалните мрежи бързо се разпространи видео, което предизвика истински фурор – младоженците, облечени в официални тоалети, се качват в емблематична “Ferrari 250 Testa Rossa” от 1957 година, оценявана на до 30 милиона евро. В кадрите Александра държи сватбения букет, а Льоклер сияе зад волана на една от най-редките класики в автомобилната история.

За монегаска това е специален момент преди натоварената кампания във Формула 1. След броени дни той ще се върне на пистата, но преди това преживя може би най-емоционалния си старт – този в семейния живот.

Двойката е заедно от началото на 2023 година, след като в края на 2022-ра Льоклер обяви раздялата си с предишната си партньорка. Александра Сен-Мльо е родена в Париж през 2002 г., с френско-аржентински и мексикански корени. Завършила е престижното “École du Louvre” и има опит в аукционни къщи в Монако, а паралелно с това развива успешна кариера като модел и инфлуенсър със собствен изискан стил.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове