Шарл Льоклер се ожени в Монте Карло: сватба мечта и Ферари за 30 милиона евро (ВИДЕО)

Шарл Льоклер вече е женен мъж. Звездата на Ферари и дългогодишната му половинка Александра Сен-Мльо сключиха брак на стилна и строго охранявана церемония в Монте Карло, седмица преди старта на сезон 2026 във Формула 1.

Новината беше обявена още на 2 ноември, но днес в Княжество Монако двамата официално си казаха „да“. Макар събитието да бе планирано като напълно частно, в социалните мрежи бързо се разпространи видео, което предизвика истински фурор – младоженците, облечени в официални тоалети, се качват в емблематична “Ferrari 250 Testa Rossa” от 1957 година, оценявана на до 30 милиона евро. В кадрите Александра държи сватбения букет, а Льоклер сияе зад волана на една от най-редките класики в автомобилната история.

За монегаска това е специален момент преди натоварената кампания във Формула 1. След броени дни той ще се върне на пистата, но преди това преживя може би най-емоционалния си старт – този в семейния живот.

Двойката е заедно от началото на 2023 година, след като в края на 2022-ра Льоклер обяви раздялата си с предишната си партньорка. Александра Сен-Мльо е родена в Париж през 2002 г., с френско-аржентински и мексикански корени. Завършила е престижното “École du Louvre” и има опит в аукционни къщи в Монако, а паралелно с това развива успешна кариера като модел и инфлуенсър със собствен изискан стил.