Наполи измъкна победата срещу Верона в последните секунди

В истински трилър на стадион "Маркантонио Бентегоди", Наполи успя да надделее над Верона с 2:1 в двубой от 27-ия кръг на италианската Серия А. Мачът предложи на феновете истинска вихрушка от емоции и напрежение до самия край.

Още с първия съдийски сигнал гостите от Неапол демонстрираха амбиция и само две минути след началото Расмус Хойлунд разпечата вратата на домакините след прецизно подаване от Антонио Вергара.

Верона обаче не се предаде и в 65-ата минута Жан-Даниел Акпа Акпо възстанови равенството, връщайки интригата в срещата.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, на сцената излезе Ромелу Лукаку. В шестата минута на добавеното време белгийският нападател се възползва от разбъркване в наказателното поле и донесе безценните три точки за Наполи, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

След този драматичен успех, неаполитанците се утвърдиха на третата позиция в класирането с актив от 53 точки, докато Верона остава на дъното с едва 15 пункта.