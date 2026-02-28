Новини
Хартс надделя над Абърдийн и Димитър Митов в оспорван сблъсък от шотландската Висша лига

28 Февруари, 2026 22:43 512 0

Клаудио Брага отбеляза единствения гол

Хартс надделя над Абърдийн и Димитър Митов в оспорван сблъсък от шотландската Висша лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

29-ият кръг на шотландската Висша лига донесе разочарование за Абърдийн и българския национален вратар Димитър Митов, които отстъпиха с 0:1 при гостуването си на безапелационния лидер Хартс.

На стадион "Тайнкасъл" атмосферата бе наелектризирана, а Митов зае мястото си под рамката на вратата за целия двубой, демонстрирайки стабилност и хладнокръвие. Въпреки усилията му, домакините успяха да пробият защитата на "червените" в 28-ата минута, когато Клаудио Брага се възползва от прецизно подаване на Пиер Каборе и реализира единственото попадение в срещата.

Абърдийн остава на осмата позиция в класирането с актив от 29 точки, докато Хартс затвърди лидерството си с внушителните 63 точки.


