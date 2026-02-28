Илиан Илиев намекна за оставка

След драматичната загуба на Черно море с 1:2 срещу Добруджа в Добрич, старши треньорът на варненския тим – Илиан Илиев, намекна за възможността да се раздели с клуба. В изявление пред медиите, Илиев не изключи вероятността да напусне "моряците", като подчерта, че евентуални промени в отбора могат да засегнат и неговата позиция.
„Може да има промяна“, сподели Илиев.
На въпрос дали тя ще бъде свързана с неговия пост на старши треньор, той коментира така: „Може и да е свързана“.
„Няма значение, дайте да не извличаме поуки от едно изречение“, завърши Илиев.
1 А стига бе!?
21:21 28.02.2026
2 Черно тото
Коментиран от #4
21:36 28.02.2026
3 Варна
21:36 28.02.2026
4 Коуега
До коментар #2 от "Черно тото":Няма как, разкриха ги
22:00 28.02.2026
5 Даже е закъсняла!
22:13 28.02.2026