Илиан Илиев намекна за оставка

След драматичната загуба на Черно море с 1:2 срещу Добруджа в Добрич, старши треньорът на варненския тим – Илиан Илиев, намекна за възможността да се раздели с клуба. В изявление пред медиите, Илиев не изключи вероятността да напусне "моряците", като подчерта, че евентуални промени в отбора могат да засегнат и неговата позиция.

„Може да има промяна“, сподели Илиев.

На въпрос дали тя ще бъде свързана с неговия пост на старши треньор, той коментира така: „Може и да е свързана“.

„Няма значение, дайте да не извличаме поуки от едно изречение“, завърши Илиев.