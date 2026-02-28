Новини
Илиан Илиев намекна за оставка

Илиан Илиев намекна за оставка

28 Февруари, 2026 21:19 753 5

  • черно море -
  • добруджа -
  • добрич-
  • старши треньорът-
  • илиан илиев-
  • оставка

Черно море допусна загуба от Добруджа

Илиан Илиев намекна за оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След драматичната загуба на Черно море с 1:2 срещу Добруджа в Добрич, старши треньорът на варненския тим – Илиан Илиев, намекна за възможността да се раздели с клуба. В изявление пред медиите, Илиев не изключи вероятността да напусне "моряците", като подчерта, че евентуални промени в отбора могат да засегнат и неговата позиция.

„Може да има промяна“, сподели Илиев.

На въпрос дали тя ще бъде свързана с неговия пост на старши треньор, той коментира така: „Може и да е свързана“.

„Няма значение, дайте да не извличаме поуки от едно изречение“, завърши Илиев.


Оценка 3 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 А стига бе!?

    6 1 Отговор
    Нали беше топ треньора?😂

    21:21 28.02.2026

  • 2 Черно тото

    4 0 Отговор
    За уговорен мач, оставка ли вече се дава

    Коментиран от #4

    21:36 28.02.2026

  • 3 Варна

    2 0 Отговор
    Време му е ... хаха

    21:36 28.02.2026

  • 4 Коуега

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Черно тото":

    Няма как, разкриха ги

    22:00 28.02.2026

  • 5 Даже е закъсняла!

    1 0 Отговор
    Неговите отбори винаги играят грозен футбол. На моменти миже да е почеши еш, но винаги грозен.

    22:13 28.02.2026

