Отборът му победи с 8:0, а него го уволниха

В истински неочакван обрат, бразилският гранд Фламенго освободи старши треньора си Филипе Луис само часове след като тимът постигна впечатляваща победа с 8:0 над Мадурейра и си осигури място във финала на щатското първенство в Рио де Жанейро. Решението на ръководството изненада феновете и футболната общественост, тъй като 40-годишният специалист бе начело на един от най-успешните периоди в историята на клуба.

Филипе Луис, бивш защитник на Атлетико Мадрид и Челси, пое Фламенго в края на 2024 година и за малко повече от 12 месеца изведе отбора до пет трофея. Сред най-значимите му успехи се нареждат Купата на Бразилия през 2024 г., престижната Копа Либертадорес, както и дубъл от шампионата на страната през следващия сезон. Въпреки тези постижения, началото на настоящата кампания се оказа разочароващо – Фламенго записа най-слабия си старт за последното десетилетие, включително болезнена загуба от Коринтианс във финала за Суперкупата на Бразилия.

Само преди два месеца, отборът на Луис отстъпи драматично на ПСЖ след изпълнение на дузпи във финала за Междуконтиненталната купа в Катар – още един момент, който вероятно е повлиял на решението на ръководството.

Статистиката на Филипе Луис начело на Фламенго е впечатляваща: 101 мача, от които 63 победи, 23 равенства и едва 15 загуби, което се равнява на успеваемост от близо 70%. Въпреки това, пет от пораженията дойдоха през настоящата година, което явно е наклонило везните в полза на раздялата.