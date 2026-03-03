Новини
Спорт »
Световен футбол »
Отборът му победи с 8:0, а него го уволниха

Отборът му победи с 8:0, а него го уволниха

3 Март, 2026 20:11 1 002 2

  • фламенго-
  • филипе луис-
  • уволнение-
  • треньор-
  • футбол-
  • бразилия-
  • щатско първенство-
  • рио де жанейро-
  • купа на бразилия-
  • копа либертадорес-
  • междуконтинентална купа-
  • коринтианс-
  • псж

Фламенго се раздели с треньора си Филипе Луис

Отборът му победи с 8:0, а него го уволниха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински неочакван обрат, бразилският гранд Фламенго освободи старши треньора си Филипе Луис само часове след като тимът постигна впечатляваща победа с 8:0 над Мадурейра и си осигури място във финала на щатското първенство в Рио де Жанейро. Решението на ръководството изненада феновете и футболната общественост, тъй като 40-годишният специалист бе начело на един от най-успешните периоди в историята на клуба.

Филипе Луис, бивш защитник на Атлетико Мадрид и Челси, пое Фламенго в края на 2024 година и за малко повече от 12 месеца изведе отбора до пет трофея. Сред най-значимите му успехи се нареждат Купата на Бразилия през 2024 г., престижната Копа Либертадорес, както и дубъл от шампионата на страната през следващия сезон. Въпреки тези постижения, началото на настоящата кампания се оказа разочароващо – Фламенго записа най-слабия си старт за последното десетилетие, включително болезнена загуба от Коринтианс във финала за Суперкупата на Бразилия.

Само преди два месеца, отборът на Луис отстъпи драматично на ПСЖ след изпълнение на дузпи във финала за Междуконтиненталната купа в Катар – още един момент, който вероятно е повлиял на решението на ръководството.

Статистиката на Филипе Луис начело на Фламенго е впечатляваща: 101 мача, от които 63 победи, 23 равенства и едва 15 загуби, което се равнява на успеваемост от близо 70%. Въпреки това, пет от пораженията дойдоха през настоящата година, което явно е наклонило везните в полза на раздялата.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Смятай, ако бяха паднали, сигурно ли(н)ч🤣

    20:24 03.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове