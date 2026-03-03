Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Божидар Саръбоюков – българският феномен, който покори световната лека атлетика

3 Март, 2026 19:50 1 030 6

Испанското издание "Marca" не пести суперлативи за българския атлет

Божидар Саръбоюков – българският феномен, който покори световната лека атлетика - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България отново има повод за гордост на световната спортна сцена! Младият и изключително талантлив Божидар Саръбоюков се превърна в истинска сензация в леката атлетика, като с впечатляващите си постижения разтърси международната конкуренция и вдъхна нова надежда на родните фенове.

Само на 21 години, Саръбоюков вече е наричан „звяр“ от спортните анализатори и почитатели в социалните мрежи. Със своята внушителна физика и несломим дух, той не просто участва, а доминира в няколко дисциплини – скок на дължина, троен скок и скок на височина. Това е истинска рядкост в съвременната атлетика, където специализацията е правило, а не изключение.

Испанското издание Marca не пести суперлативи за българския атлет, определяйки го като „сила на природата с бебешко лице“, който празнува всеки свой успех със зрелищно задно салто. Именно тази комбинация от детска невинност и хищническа амбиция го прави толкова обичан и уважаван.

Пътят на Божидар към върха започва още през 2022 г., когато печели сребро на световното първенство за юноши до 20 години в Кали. Година по-късно, в Йерусалим, той добавя още два сребърни медала от европейски шампионати – в скока на дължина и тройния скок.

На едва 19 години си осигурява квота за Олимпийските игри в Париж, където само три сантиметра го делят от финала. Истинският му звезден миг настъпва през 2025 г. на европейското първенство в зала в Апелдорн. Там Саръбоюков триумфира със злато в скока на дължина, побеждавайки именити съперници като Матия Фурлани и Лестер Лескай. Същата година завършва пети на световното първенство в Токио – още едно доказателство за неговата класа.

2026 г. започва ударно за българския ас. В Белград той записва феноменален резултат от 8,45 метра в скока на дължина – най-добър в света за сезона. На националния шампионат постига нещо историческо: три златни медала – в тройния скок (личен рекорд 16,61 м), скока на височина (2,28 м, също личен рекорд и №11 в света) и скока на дължина.

„Мечтая за олимпийски медал и няма да спра, докато не го постигна. Никога не съм се задоволявал с по-малко“, споделя Божидар Саръбоюков пред Marca, демонстрирайки решителност, достойна за наследник на легендите Христо Марков, Йорданка Донкова и Стефка Костадинова.

Българската атлетика отдавна жадува за нов герой. Последният олимпийски медал датира от 2016 г., когато Мирела Демирева спечели сребро в Рио, а световен медал на открито липсва от 2007 г. – бронзът на Даниела Йорданова в Осака.

Днес надеждата отново носи българско име – Божидар Саръбоюков. Младият „звяр“ вече пише нова глава в историята на световната лека атлетика и вдъхновява цяло поколение да мечтае смело.

  • 1 БРАВО

    7 0 Отговор
    БОЖЕ, БЪДИ ЗДРАВ И ЩАСТЛИВ.ЗАСЛУЖАВАШ ГО! ПОКЛОН ЗА ТРУДОЛЮБИЕТО ТИ. УСПЕХ !!!

    20:20 03.03.2026

  • 2 Несломим

    2 0 Отговор
    български дух, и българска воля. Хайде и повече такива лекоатле - тки - ти да ни радват.

    20:22 03.03.2026

  • 3 Момче

    2 0 Отговор
    както ти е името, бъди и Божи Дар за леката ти атлетика

    20:35 03.03.2026

  • 4 Момчето е от Харманли и мечтае

    0 0 Отговор
    Да иде във САЩ
    И да живее във Лос Анджелис

    20:55 03.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Да си припомним, че и Христо Стоичков тръгна от Харманли

    Коментиран от #6

    21:02 03.03.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    И финишира у Кауфланя! Затова, да внимава юнака!

    21:09 03.03.2026

