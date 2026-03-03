Божидар Саръбоюков – българският феномен, който покори световната лека атлетика

България отново има повод за гордост на световната спортна сцена! Младият и изключително талантлив Божидар Саръбоюков се превърна в истинска сензация в леката атлетика, като с впечатляващите си постижения разтърси международната конкуренция и вдъхна нова надежда на родните фенове.

Само на 21 години, Саръбоюков вече е наричан „звяр“ от спортните анализатори и почитатели в социалните мрежи. Със своята внушителна физика и несломим дух, той не просто участва, а доминира в няколко дисциплини – скок на дължина, троен скок и скок на височина. Това е истинска рядкост в съвременната атлетика, където специализацията е правило, а не изключение.

Испанското издание Marca не пести суперлативи за българския атлет, определяйки го като „сила на природата с бебешко лице“, който празнува всеки свой успех със зрелищно задно салто. Именно тази комбинация от детска невинност и хищническа амбиция го прави толкова обичан и уважаван.

Пътят на Божидар към върха започва още през 2022 г., когато печели сребро на световното първенство за юноши до 20 години в Кали. Година по-късно, в Йерусалим, той добавя още два сребърни медала от европейски шампионати – в скока на дължина и тройния скок.

Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 flies to a big PB & World Lead of 8.45m in the Long Jump in Belgrade!!🔥



The next big thing in the Long Jump.💯pic.twitter.com/dSH3DmlpL2 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 12, 2026

На едва 19 години си осигурява квота за Олимпийските игри в Париж, където само три сантиметра го делят от финала. Истинският му звезден миг настъпва през 2025 г. на европейското първенство в зала в Апелдорн. Там Саръбоюков триумфира със злато в скока на дължина, побеждавайки именити съперници като Матия Фурлани и Лестер Лескай. Същата година завършва пети на световното първенство в Токио – още едно доказателство за неговата класа.

2026 г. започва ударно за българския ас. В Белград той записва феноменален резултат от 8,45 метра в скока на дължина – най-добър в света за сезона. На националния шампионат постига нещо историческо: три златни медала – в тройния скок (личен рекорд 16,61 м), скока на височина (2,28 м, също личен рекорд и №11 в света) и скока на дължина.

„Мечтая за олимпийски медал и няма да спра, докато не го постигна. Никога не съм се задоволявал с по-малко“, споделя Божидар Саръбоюков пред Marca, демонстрирайки решителност, достойна за наследник на легендите Христо Марков, Йорданка Донкова и Стефка Костадинова.

Българската атлетика отдавна жадува за нов герой. Последният олимпийски медал датира от 2016 г., когато Мирела Демирева спечели сребро в Рио, а световен медал на открито липсва от 2007 г. – бронзът на Даниела Йорданова в Осака.

Днес надеждата отново носи българско име – Божидар Саръбоюков. Младият „звяр“ вече пише нова глава в историята на световната лека атлетика и вдъхновява цяло поколение да мечтае смело.

