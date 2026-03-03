Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Радослав Росенов с ново предизвикателство: След триумфа на "Странджа" следва професионален сблъсък в Хамбург

Радослав Росенов с ново предизвикателство: След триумфа на "Странджа" следва професионален сблъсък в Хамбург

3 Март, 2026 19:42 555 5

  • радослав росенов-
  • професионален бокс-
  • купа странджа-
  • хамбург-
  • боксова галавечер-
  • антъни джошуа-
  • български боксьор-
  • спортни новини-
  • боксов мач-
  • унгарски съперник

Мачът е на 20 март

Радослав Росенов с ново предизвикателство: След триумфа на "Странджа" следва професионален сблъсък в Хамбург - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският боксьор Радослав Росенов, който само преди няколко дни триумфира за пети път с титлата от престижния турнир "Странджа" в категория до 60 килограма, вече гледа към следващото голямо изпитание в кариерата си. На 20 март в Хамбург, Германия, младият талант ще се изправи на професионалния ринг срещу опитен унгарски съперник с внушителен актив от 11 победи и 3 загуби.

Без време за отдих след поредния си успех, Росенов се впуска в интензивна подготовка за третия си професионален мач. До момента българинът има две победи от два изиграни двубоя при професионалистите, като последната му победа бе през юни миналата година на галавечер в Гана. Тогава сред зрителите бе и световноизвестният шампион Антъни Джошуа, който не скри възхищението си от стила и техниката на Росенов, поздрави го лично и дори се снима с него.

"На 20 март в Хамбург ме очаква сериозно предизвикателство – ще се изправя срещу унгарец, който е по-напред от мен в ранглистата и има баланс 11:3. Това ще бъде третият ми професионален мач, но вярвам в себе си и знам, че мога да се справя с всеки, използвайки своята техника и правейки истинско шоу за феновете," сподели Росенов в интервю за Youtube канала "Спортната джунгла".


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Некъв

    4 3 Отговор
    сливенски кюрд

    19:48 03.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Урсула

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Новото “начало” Нормално!

    20:03 03.03.2026

  • 5 За негативно коментиращите

    3 1 Отговор
    Ако сте курнас излезте и му кажете в очите!
    Ще станете лилави за раз бройки

    20:09 03.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове