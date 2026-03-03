Радослав Росенов с ново предизвикателство: След триумфа на "Странджа" следва професионален сблъсък в Хамбург

Българският боксьор Радослав Росенов, който само преди няколко дни триумфира за пети път с титлата от престижния турнир "Странджа" в категория до 60 килограма, вече гледа към следващото голямо изпитание в кариерата си. На 20 март в Хамбург, Германия, младият талант ще се изправи на професионалния ринг срещу опитен унгарски съперник с внушителен актив от 11 победи и 3 загуби.

Без време за отдих след поредния си успех, Росенов се впуска в интензивна подготовка за третия си професионален мач. До момента българинът има две победи от два изиграни двубоя при професионалистите, като последната му победа бе през юни миналата година на галавечер в Гана. Тогава сред зрителите бе и световноизвестният шампион Антъни Джошуа, който не скри възхищението си от стила и техниката на Росенов, поздрави го лично и дори се снима с него.

"На 20 март в Хамбург ме очаква сериозно предизвикателство – ще се изправя срещу унгарец, който е по-напред от мен в ранглистата и има баланс 11:3. Това ще бъде третият ми професионален мач, но вярвам в себе си и знам, че мога да се справя с всеки, използвайки своята техника и правейки истинско шоу за феновете," сподели Росенов в интервю за Youtube канала "Спортната джунгла".