Необходими са 1.5 млн. евро за БОК, но не се знае от къде ще дойдат

Българският олимпийски комитет се нуждае от 1.5 млн. евро през 2026 г., но не се знае от къде ще дойдат те.

Това стана ясно след събранието на Изпълнително бюро на Весела Лечева, което утвърди и делегацията на България за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Заради разправиите в комитета финансирането от държавния бюджет е стопирано.

"Приели сме бюджет, сега започваме да търсим пари. Горе-долу около милион и половина евро е рамката. Малко по-малко от миналата година. Тепърва ще видим откъде ще търсим пари, защото знаете, че от министерството няма как да ни бъдат отпуснати", сподели членът на Изпълнителното бюро и президент на федерацията по волейбол Любомир Ганев.