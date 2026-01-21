Новини
Необходими са 1.5 млн. евро за БОК, но не се знае от къде ще дойдат

21 Януари, 2026 17:30 624 15

Това стана ясно след събранието на Изпълнително бюро на Весела Лечева, което утвърди и делегацията на България за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Необходими са 1.5 млн. евро за БОК, но не се знае от къде ще дойдат - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският олимпийски комитет се нуждае от 1.5 млн. евро през 2026 г., но не се знае от къде ще дойдат те.

Това стана ясно след събранието на Изпълнително бюро на Весела Лечева, което утвърди и делегацията на България за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Заради разправиите в комитета финансирането от държавния бюджет е стопирано.

"Приели сме бюджет, сега започваме да търсим пари. Горе-долу около милион и половина евро е рамката. Малко по-малко от миналата година. Тепърва ще видим откъде ще търсим пари, защото знаете, че от министерството няма как да ни бъдат отпуснати", сподели членът на Изпълнителното бюро и президент на федерацията по волейбол Любомир Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    7 0 Отговор
    от чекмеджето на тиквата

    17:43 21.01.2026

  • 2 КАЗИНО

    8 4 Отговор
    ЗА ТАЯ МУТРЕСА ТЕЗИ ПАРИ СА И ДЖОБНИ. ЛЪЖЕ И КРАДЕ ОТ НАРОДА. КУПИ СИ АЛИБИ.ДА ПЛАЩА КАКВО СЕ ЦИГАНЕЕ.

    17:45 21.01.2026

  • 3 Варненец

    9 1 Отговор
    Много лесно, да си ги изработят. Ние обикновените работещи, така правим, не чакаме някой да ни даде пари.

    17:50 21.01.2026

  • 4 тоз любчо как ш си пълни

    1 2 Отговор
    двукрилния хладилник бързо му бройте парите да го пълни

    17:52 21.01.2026

  • 5 Необходими са 1.5 млн. евро за БОКО

    5 0 Отговор
    да пуснат някоя общ поръчка

    17:56 21.01.2026

  • 6 Българин

    5 1 Отговор
    Да се стопират за три дни парите от договора с Боташ и готово бе ...

    17:58 21.01.2026

  • 7 Лечева

    2 1 Отговор
    Аз пари нямам ,изиграх ги на комар

    18:05 21.01.2026

  • 8 си дзън

    2 1 Отговор
    Българският олимпийски комитет се нуждае от 1.5 млн. евро през 2026 г., които
    ще дойдат от Боташ. Нали Лечева е първа дружка с Радев!

    18:05 21.01.2026

  • 9 Ама

    0 1 Отговор
    Оууу Лечева нали напираше за БОК ,кво ревеш сега ,ама май си свикнала само да взимаш не и да даваш

    18:06 21.01.2026

  • 10 Радеф

    2 2 Отговор
    Аз ще ти дам Мо ,само ме подкрепяй за изборите

    18:08 21.01.2026

  • 11 От тия

    2 1 Отговор
    двамата ! Стига само вземане , вземане и само вземане !

    18:09 21.01.2026

  • 12 ААААА

    3 1 Отговор
    €1,5 милиона? Джобни пари за новата шефрка на БОК при толкова много лични доходи+на тези около нея. БОК има много имоти, къде са парите от тях. Нека кака Стефка и кака Вселка да кажат. Да не се окаже, че са похарчени за маркови питиета, луксозни и скъпи лични подаръци и частни пътувания и партита. Хората събират капачки от пластасови бутилки за медицинска апаратура за децата, разни хрантутници искат пари за разходки. Псевдо пациентски организации ползват държавни пари за нарко и гей оргии. БОК, Антрактици, БАН, атлантици, пасици, туристици, хотелиери, кръчмари и други не трябва да получават никакви държавни субсидии.

    18:22 21.01.2026

  • 13 Вай

    2 1 Отговор
    Тия от снимката,да Направят, БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ!!!Не като ДЕРИБЕИТЕ,САМО ДА ЛАПАТ!!!

    18:26 21.01.2026

  • 14 Килорев

    2 0 Отговор
    Костадинова да ги извади от джоба си. Дърта пач.авра.

    18:35 21.01.2026

  • 15 Теменужка Петкова

    1 0 Отговор
    Още утре ще изтеглим 5 млрд. нов заем и ще финансираме.

    18:38 21.01.2026

