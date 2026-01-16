Рекордните 75 милиона не са достатъчно за Коко Гоф, иска още пари от Шлема

Светът на тениса е изправен пред парадокс – докато Откритото първенство на Австралия обяви най-големия награден фонд в историята си, водещите играчи, от които и американската звезда Коко Гоф, обявиха, че това все още не е достатъчно. Въпреки огромното увеличение, тенисистите настояват за по-справедлив дял от главозамайващите приходи на турнирите от „Големия шлем“.

За тазгодишното издание в Мелбърн наградният фонд скочи с внушителните 16%, достигайки рекордните 111,5 милиона австралийски долара (около 75 млн. щатски долара). Шампионите на сингъл ще приберат по 4,15 милиона, което е ръст от 19% спрямо миналата година.

За 21-годишната Коко Гоф обаче цифрите са само „прогрес“, но не и крайна цел. „Процентът все още не е там, където бихме искали, в сравнение с приходите“, заяви Гоф на пресконференция в Мелбърн.