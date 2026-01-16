Новини
Спорт »
Тенис »
Рекордните 75 милиона не са достатъчно за Коко Гоф, иска още пари от Шлема

16 Януари, 2026 22:29 652 1

За тазгодишното издание в Мелбърн наградният фонд скочи с внушителните 16%, достигайки рекордните 111,5 милиона австралийски долара

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът на тениса е изправен пред парадокс – докато Откритото първенство на Австралия обяви най-големия награден фонд в историята си, водещите играчи, от които и американската звезда Коко Гоф, обявиха, че това все още не е достатъчно. Въпреки огромното увеличение, тенисистите настояват за по-справедлив дял от главозамайващите приходи на турнирите от „Големия шлем“.

За тазгодишното издание в Мелбърн наградният фонд скочи с внушителните 16%, достигайки рекордните 111,5 милиона австралийски долара (около 75 млн. щатски долара). Шампионите на сингъл ще приберат по 4,15 милиона, което е ръст от 19% спрямо миналата година.

За 21-годишната Коко Гоф обаче цифрите са само „прогрес“, но не и крайна цел. „Процентът все още не е там, където бихме искали, в сравнение с приходите“, заяви Гоф на пресконференция в Мелбърн.


  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Тая па за пръви път я чувам?

    23:12 16.01.2026

