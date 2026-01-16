Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Макс Верстапен: Болидът изглежда много по-добре, исках тази промяна

16 Януари, 2026 17:15 594 0

Вместо досегашните окраски, новият болид се завръща към корените на тима с наситено блестящо синьо

Макс Верстапен: Болидът изглежда много по-добре, исках тази промяна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен не скри вълнението си от новата визия на Red Bull, която бе представена официално изминалата нощ. „Биковете“ направиха смела стъпка, слагайки край на матовата ера, която доминираше върху техните болиди през последното десетилетие.

Вместо досегашните окраски, новият болид се завръща към корените на тима с наситено блестящо синьо. Оказва се, че тази промяна е била силно желана именно от нидерландския ас. Верстапен призна, че от дълго време е настоявал за по-свежа разцветка и най-накрая молбите му са били удовлетворени от дизайнерите в Милтън Кийнс.

По време на пищното представяне в Детройт, Макс беше категоричен, че новият облик на колата го зарежда с допълнителна енергия за предстоящия сезон.

„Всички се вълнуваме, включително и аз. Мисля, че сега болидът изглежда много по-добре. Исках тази промяна от известно време, така че е страхотно. Обичам блясъка, а синьото е любимият ми цвят“, сподели развълнуваният Верстапен.

Шампионът обърна внимание и на специфичното очертаване на легендарното лого на Red Bull, което също се завръща в класическия си вид. Според него новата разцветка е значително „по-свежа“ и агресивна.

Паралелно с коментарите за новата визия, стана ясно, че Макс Верстапен няма никакво намерение да се разделя предсрочно с Red Bull. Въпреки постоянните слухове за интерес от други отбори, нидерландецът изглежда напълно фокусиран върху новата ера на спорта и сътрудничеството с Ford, което започва именно с представената в САЩ идентичност.


