Карлос Алкарас направи нови разкрития за раздялата с треньора

Карлос Алкарас заяви, че има пълно доверие в щаба си след изненадващата раздяла с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро.

Бившият номер 1 в света Фереро беше наставник на Алкарас от 15-годишна възраст, но двамата обявиха миналия месец, че са се разделили. Фереро обвини за това спор по договор, а Алкарас сега е трениран единствено от Самюел Лопес, който беше номер две.

Алкарас отказа да навлезе в подробности на първата си пресконференция за новия сезон преди Откритото първенство на Австралия, казвайки: „С Хуан Карлос решаваме да го направим.“

„Имам голямо доверие в отбора, който е до мен в момента. Тренировките минаха наистина добре. Чувствам се добре. Така че съм развълнуван за турнира, който ще започне с този щаб, който имам в момента. Наистина съм благодарен за тези седем години, в които бях с Хуан Карлос. Научих много. Вероятно благодарение на него съм играчът, който съм в момента. Но просто решихме така. Затворихме тази глава по взаимно съгласие. И двамата все още сме приятели, имаме добри отношения. Аз съм със същия щаб, който имах миналата година. Липсва само един член. Така че изобщо не променихме нищо. Просто преминаваме през предсезонната подготовка и сезона по един и същи начин, вероятно с подобрението, което наистина искам да направя“, добави испанецът.

Раздялата означава, че ще има допълнително очакване върху това как Алкарас се представя на „Мелбърн Парк“, където все още не е стигнал до четвъртфиналите.

Ако 22-годишният тенисист спечели титлата, той ще стане най-младият тенисист, завоювал трофеите от всичките четири големи турнира.

„Мисля, че това е основната ми цел. Ще бъде наистина интересно за мен как съм се подготвил. Мисля, че направих наистина добра подготовка, за да бъда в добра форма. Просто съм жаден за титлата, жаден да постигна наистина добър резултат тук“, коментира той, цитиран от агенция Ройтерс.

Ако Алкарас иска да спечели първа титла от Откритото първенство на Австралия, той ще трябва да прекъсне победната серия на големия си съперник Яник Синер, който е двукратен шампион. Двамата са поделили последните осем титли от Големия шлем и са играли на последните три финала.